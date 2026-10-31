Ora puoi attivare la modalità Halloween anche su Alexa: è semplicissimo

Halloween si avvicina e anche gli assistenti vocali possono diventare protagonisti di una serata diversa, tra piccoli effetti e sorprese da scoprire in casa.

Alexa offre alcune possibilità per rendere più coinvolgente l’atmosfera domestica, senza dover cercare impostazioni complicate. Tra racconti, giochi e luci smart, le opzioni possono interessare sia chi organizza una festa sia chi preferisce trascorrere la serata in famiglia. E per iniziare bastano pochi comandi vocali, anche se alcune funzioni dipendono dal dispositivo e dai servizi disponibili.

Alexa, così si attiva la modalità Halloween

Il comando da usare è uno solo, molto diretto: “Alexa, attiva la modalità Halloween”. Da quel momento l’assistente di Amazon può proporre risposte a tema, far partire brani legati alla festa e suggerire piccole interazioni per accompagnare la serata. Per le funzioni vocali di base non serve passare dall’app: Alexa riconosce la richiesta e cambia tono, contenuti e tipo di risposta.

“Lo facciamo ogni anno con i bambini prima dei dolcetti”, ha raccontato un utente in una recensione sullo store Amazon, spiegando di usare soprattutto musica e battute spaventose. La funzione è disponibile sui principali dispositivi con Alexa integrata, anche se alcune opzioni dipendono dai servizi collegati e dalla lingua impostata sull’account.

Se non parte, meglio controllare che il dispositivo sia aggiornato e collegato alla rete Wi-Fi di casa. Sembrano dettagli, ma fanno la differenza.

Storie di paura, voci speciali e suoni a sorpresa

Tra le richieste più immediate c’è “Alexa, raccontami una storia di paura”. Il comando permette di ascoltare brevi racconti, leggende o narrazioni pensate per creare atmosfera senza accendere uno schermo. In alcuni mercati, secondo quanto riportato da Infobae, l’assistente può citare figure del folklore come La Llorona o il Cavaliere senza testa.

La disponibilità dei contenuti, però, cambia in base alla lingua e al Paese. Per questo, soprattutto se in salotto ci sono bambini piccoli, conviene ascoltare le prime risposte insieme a loro. Un adulto può fermare il racconto, cambiare attività o scegliere qualcosa di più leggero.

C’è anche il comando “Alexa, attiva il modo strega”, che porta l’assistente a usare un tono più teatrale, con frasi e risposte ispirate alla classica fattucchiera. Un’altra formula, “Alexa, la mia casa mi fa paura”, può far partire suoni o battute improvvise. Va bene per uno scherzo rapido. Meglio, però, avvisare chi si spaventa facilmente.

Luci smart e giochi: Halloween entra in salotto

Chi ha in casa lampadine smart compatibili con Alexa può aggiungere anche l’effetto visivo, chiedendo all’assistente di impostare colori come arancione, rosso o viola, quelli più legati all’atmosfera di Halloween.

Prima, però, le luci devono essere già configurate nell’app Alexa e associate alla stanza giusta: soggiorno, ingresso, cameretta. Una volta collegate, basta dire “Alexa, imposta le luci su arancione” oppure creare una routine dedicata alla serata. Non sarà un effetto da cinema, ma per una cena tra amici fa la sua parte.

Sul fronte dei giochi, il comando “Alexa, apri casa infestata” avvia un’esperienza audio interattiva in cui i partecipanti scelgono come andare avanti dentro una storia ambientata in una dimora spettrale. Si risponde a voce, si decide insieme, si sbaglia anche. Ed è proprio lì che il gioco funziona: trasforma lo speaker in una piccola regia domestica, utile per intrattenere grandi e bambini senza preparativi particolari.