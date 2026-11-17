A una condizione, però: la macchina deve essere stata preparata prima e non deve essere completamente spenta. Il sistema si basa sul Wake-on-LAN, una funzione presente su molte schede di rete che permette al computer in standby di “svegliarsi” quando riceve un segnale preciso, il cosiddetto Magic Packet. Non è una scorciatoia infallibile. Servono le impostazioni giuste, una rete adatta e, in alcuni casi, qualche modifica al router.

Il Wake-on-LAN, spesso indicato come WoL, funziona solo se la scheda di rete resta in ascolto anche quando il computer è in sospensione o in standby. Il segnale arriva attraverso il router e contiene l’indirizzo MAC del dispositivo da riattivare, cioè il codice fisico della scheda di rete. Se tutto è impostato correttamente, il computer si accende. O, più precisamente, esce dallo stato di riposo.

Il limite principale è semplice: il PC da accendere da remoto non deve essere spento del tutto. Se la corrente è staccata, se la ciabatta è spenta o se il computer è stato arrestato in un modo non compatibile con il WoL, il comando non può arrivare. Sui desktop il metodo più affidabile resta quasi sempre il cavo Ethernet. Con il Wi-Fi, invece, dipende dalla scheda installata e dai driver.

C’è poi la questione della rete. Nella situazione più semplice, computer e dispositivo di controllo — un altro PC, uno smartphone o un tablet — devono essere collegati alla stessa rete locale. Per accendere il computer da fuori casa o dall’ufficio servono passaggi più delicati, come l’inoltro delle porte e le regole del firewall. Operazioni da fare con attenzione: aprire servizi sulla rete domestica senza sapere bene dove mettere le mani può creare rischi inutili.

Configurare Windows: dal BIOS alla porta 9

Su Windows 11 e sulle versioni recenti del sistema Microsoft, si parte quasi sempre dal BIOS/UEFI. Dopo aver riavviato il computer, bisogna entrare nel pannello del firmware: il tasto cambia a seconda del produttore, ma spesso è Canc, F2 o F10. Una volta dentro, vanno cercate le impostazioni legate al Wake-on-LAN. I nomi possono variare: Magic Packet Wake Up, Power On by PCI-E, WOL by Magic Packet o diciture simili.

Una postazione con PC che si riattiva e smartphone in primo piano, ideale per spiegare l’accensione da remoto con Wake-on-LAN.

Attivata l’opzione nel BIOS, si passa a Windows. Dal Pannello di controllo o da Gestione dispositivi si apre la sezione Schede di rete, si seleziona l’adattatore usato per collegarsi a Internet e si entra nelle proprietà. Nella scheda Avanzate bisogna controllare voci come Magic Packet per riattivazione, Wake on Magic Packet e, se presente, l’opzione legata allo stato di alimentazione S0ix.

Poi c’è il risparmio energetico, spesso il punto che fa saltare tutto. Nelle proprietà della scheda di rete, sotto Risparmio energia, va abilitata la voce Consenti al dispositivo di riattivare il computer, quando disponibile. È una casella piccola e facile da ignorare. Senza quella spunta, il pacchetto può anche arrivare, ma il PC resta dov’è.

In alcuni casi bisogna intervenire anche sul firewall e sulla porta 9, usata spesso per il traffico WoL con protocollo UDP. Con Windows Defender, da PowerShell aperto come amministratore, si possono creare regole apposite per consentire il traffico in ingresso sulla porta 9. Chi usa firewall di altri produttori deve aggiungere l’eccezione dal pannello del proprio programma.

Prima di chiudere tutto, conviene segnarsi il MAC address del PC. Su Windows si trova in Impostazioni, poi Rete e Internet, Wi-Fi o Ethernet, quindi Proprietà hardware. La voce da cercare è Indirizzo fisico MAC: servirà alle app e ai programmi che inviano il Magic Packet.

Mac, risveglio da remoto e indirizzo MAC: cosa controllare

Su Mac la procedura è più semplice, anche se non tutti i modelli e non tutte le connessioni wireless si comportano allo stesso modo. Dalle Impostazioni di sistema si entra nella sezione dedicata al risparmio energetico o alla batteria, a seconda della versione di macOS, e si attiva l’opzione Riattiva per l’accesso alla rete. Nei sistemi più vecchi può comparire come Riattiva per l’accesso della rete Ethernet.

Anche in questo caso il collegamento Ethernet resta la scelta più sicura. Alcune schede Wi-Fi non permettono il risveglio da remoto, oppure lo consentono solo in certe condizioni, per esempio con il Mac collegato alla corrente. Chi conta di usare questa funzione per lavoro, magari per recuperare documenti da un iMac in studio, farebbe bene a provarla prima di trovarsi nell’urgenza.

Per trovare il MAC address su macOS bisogna tornare in Impostazioni di sistema, poi Rete, scegliere l’interfaccia in uso e aprire Dettagli o Avanzate. Nella scheda hardware compare l’indirizzo fisico della scheda. È una sequenza di lettere e numeri separati da due punti. Va copiata con attenzione: basta un carattere sbagliato e il Magic Packet non trova il dispositivo giusto.

TeamViewer e app mobile: come inviare il Magic Packet

Quando il computer è pronto, il Magic Packet può essere inviato con programmi di controllo remoto come TeamViewer oppure con app per smartphone. TeamViewer va installato sia sul computer da riattivare sia sul dispositivo che farà da comando. Durante la configurazione, il PC deve essere collegato a un account e inserito tra i dispositivi disponibili, così da comparire anche quando risulta offline.

Nelle impostazioni di TeamViewer bisogna cercare la sezione Wake-on-LAN e attivare il risveglio tramite altri dispositivi presenti nella stessa rete locale. A quel punto si inserisce l’ID del computer di controllo, cioè quello che invierà il segnale. Dal pannello I miei computer, il dispositivo in standby può essere selezionato e riattivato con il comando Riattiva.

Chi preferisce usare lo smartphone può ricorrere ad app dedicate come Wake On Lan su Android o strumenti simili su iPhone e iPad, tra cui Swol. Il principio è lo stesso: si aggiunge un nuovo dispositivo, si inseriscono nome, indirizzo IP locale e MAC address, poi si invia il pacchetto. Nella configurazione di base, i dispositivi devono stare sulla stessa rete.

Prima di affidarsi al PC da remoto per un’urgenza, meglio fare una prova completa: mettere il computer in standby, aspettare qualche minuto e inviare il comando da un altro dispositivo. Se si accende, tutto funziona. Se resta spento, il problema è quasi sempre in uno di questi passaggi: BIOS, scheda di rete, firewall, porta del router o indirizzo MAC copiato male. Meglio scoprirlo quando non c’è fretta.