Qui su Melablog ripetiamo spesso un concetto, ovvero che gli AirPods – perché realizzati in toto da Apple – sono oggettivamente i migliori auricolari da abbinare ad iPhone, iPad e Mac. Sarebbe però un errore pensare che il mercato non offra alternative, di qualità e anche più economiche. È il caso degli OPPO Enco X2, auricolari wireless attualmente scontati del 35% su Amazon e con una scheda tecnica davvero interessante.

Nati dalla collaborazione con Dynaudio, gli OPPO Enco X2 offrono una qualità dell’audio ben oltre la media rispetto alle altre proposte in questa fascia di prezzo. Integrano un doppio driver per bassi molto profondi, voci intelleggibili e alte frequenze cristalline.

Sono tra l’altro i primi auricolari TWS al mondo dotati di connessione binaurale audio con Dolby; ciò significa che possono registrare ciò che senti, permettendoti di memorizzare i momenti più belli della tua vita.

Inoltre, per certi versi sono perfino più avanzati degli AirPods Pro perché sono in grado di capire quando parli, e di conseguenza abbassano in autonomia il volume della musica attivando da sé la modalità trasparenza.

L’autonomia è notevole e arriva fino a 40 ore continuative. I comandi touch permettono agli Enco X2 un’interazione perfetta con le funzioni smart del tuo smartphone. Inoltre questi auricolari possono connettersi simultaneamente a due dispositivi, per passare dall’uno all’altro con un semplice tocco.