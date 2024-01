OPPO Enco Free2i: gli auricolari PIU' DESIDERATI a MENO DI 50 EURO

Preparati ad ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora con questi auricolari bluetooth top di gamma potentissimi e super comodi! Si tratta degli innovativi OPPO Enco Free2i, oggi a disposizione su Amazon al prezzo bomba di 49 euro grazie ad uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. E se vuoi riceverli domani stesso direttamente a casa, basterà attiverà un abbonamento Amazon Prime. Immergiti completamente dei tuoi brani preferiti, corri a fare il tuo ordine!

OPPO Enco Free2i: audio eccezionale e massimo comfort

Gli OPPO Enco Free2i sono gli auricolari true wireless più desiderati del momento, perfetti per chi vuole godere in libertà della propria musica preferita.

Grazie al processore triple-core, queste cuffie permettono di gestire una banda di frequenza più ampia così da cancellare il rumore di fondo in tutte le situazioni. In più, con la tecnologia Active Noise Cancellation, puoi personalizzare la cancellazione del rumore a seconda delle tue esigenze del momento, oltre ad ascoltare solo la tua voce e trasmettere il tuo messaggio anche in ambienti molto rumorosi.

La tecnologia binaurale Bluetooth 5.2 a bassa latenza permette di ricevere il segnale in simultanea su entrambi gli auricolari: questo consente di mantenere una connessione più stabile durante la visione video o durante una sessione di gaming.

L’autonomia degli OPPO Enco Free2i è davvero elevata: con una solita ricarica hai a disposizione fino a 30 ore di ascolto continuato delle tue playlist musicali e di streaming video. Inoltre gli auricolari sono dotati di certificazione IP54 quindi, che sia una giornata sportiva o un pomeriggio piovoso, potrai goderti la tua musica senza preoccupazioni.

Oggi gli innovativi OPPO Enco Free2i sono a disposizione su Amazon al prezzo bomba di 49 euro grazie ad uno sconto del 15%. Goditi la tua musica preferita in modo assolutamente nuovo, approfitta dell’offertona il prima possibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.