Solo 19,99€ per gli OPPO Enco Buds2, gli auricolari Bluetooth di indubbia qualità che – di solito – costano 50€. Il super prezzo è merito delle Offerte di Primavera Amazon, che in questo caso si traducono in uno sconto immediato del 60%. La spedizione, poi, è gratuita se ti abboni a Prime.

OPPO Enco Buds2: -60% con le Offerte di Primavera Amazon

Gli auricolari di OPPO ricordano vagamente gli AirPods di Apple, ma hanno anche quel tocco in più che li rende abbastanza originali (cosa non scontata in questo mercato). Sono in-ear, ovviamente, e sono muniti del comodo copriauricolare in silicone, proprio come i Pro dell’azienda di Cupertino.

Con il driver a diaframma titanizzato composito da 10mm, gli Enco Buds2 offrono bassi potenti, definiti e ritmici. La batteria poi garantisce fino a 7 ore di ascolto, che diventano 28 se consideri l’energia che mette a disposizione la custodia di ricarica. Inoltre, se vai di fretta, ti bastano 10 minuti di ricarica per un’ora di riproduzione musicale. Davvero niente male.

Molto utile anche la cancellazione smart del rumore in chiamata: attraverso il tracciamento dinamico delle voci, questa feature sfrutta l’intelligenza artificiale per garantire un migliore ascolto durante le chiamate in ambienti rumorosi o all’aperto.

Ti segnalo poi la resistenza all’acqua (certificazione IPX4), la connettività Bluetooth 5.2, e la Gaming Mode che si traduce in latenza end-to-end di 94 ms per un’esperienza di gioco ancora più fluida.

Gli OPPO Enco Buds2 sono auricolari wireless del 2022 e sono compatibili con praticamente tutti i sistemi operativi: macOS, iOS, iPadOS, Android e Windows. Lo sconto odierno del 60% è clamoroso, ma ti consiglio di fare in fretta, perché non sarà più disponibile dopo le 23:59 di oggi, 29 marzo. Le Offerte di Primavera Amazon hanno le ore contate!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.