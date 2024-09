OPPO A40 in offerta lampo su Amazon: lo paghi meno di 150€

OPPO è un’azienda riconosciuta per la sua capacità di offrire degli smartphone di qualità a prezzi modici e accessibili e oggi, su Amazon, è presente un’offerta lampo sul suo A40 che viene venduto a 149,99€ grazie allo sconto del 17%.

Scheda di presentazione dell’OPPO A40

OPPO A40 si presenta come uno smartphone di alta qualità con una serie di caratteristiche che lo rendono un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo versatile e potente. Questo modello è dotato di una fotocamera principale da 50 MP che, grazie alla tecnologia I.A., offre scatti di alta qualità. La fotocamera frontale da 5 MP è ideale per i selfie e le videochiamate. Inoltre, il dispositivo include un flash posteriore per migliorare le foto in condizioni di scarsa illuminazione.

Le funzioni della fotocamera sono molto complete e includono modalità avanzate come Foto, Panorama, Macro, Video, Video Doppia Vista, Modalità Notte, Modalità Ritratto, HD Extra, Time Lapse, Slow Motion e Google Lens. Queste opzioni offrono una grande versatilità nella cattura di immagini e video, soddisfacendo una vasta gamma di esigenze fotografiche.

Il display da 6,67” LCD HD+ con frequenza di aggiornamento di 90HZ e protezione visiva garantisce un’esperienza visiva fluida e chiara, migliorando la qualità della visualizzazione per giochi, video e altre applicazioni multimediali.

Per quanto riguarda l’autonomia, il OPPO A40 è equipaggiato con una batteria da 5100 mAh, che assicura una lunga durata d’uso. La ricarica rapida SUPERVOOC da 45W consente di ricaricare rapidamente il dispositivo, riducendo i tempi di attesa. Infine, il sblocco dello schermo avviene tramite il tasto laterale, che offre un’accessibilità comoda e veloce per sbloccare il dispositivo.

Su Amazon, oggi, OPPO A40 viene scontato del 17% e venduto a 149,99€: si tratta di un’offerta lampo da non lasciarsi scappare.

