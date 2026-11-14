Online circola la truffa del Calendario dell'Avvento, non farti fregare: boom di segnalazioni in Italia

Secondo i ricercatori di Malwarebytes, si moltiplicano i falsi negozi online che usano social network, marchi famosi e pagine web costruite su misura per sottrarre denaro e dati personali agli utenti.

La corsa ai regali di Natale è già cominciata, con largo anticipo. E i Calendari dell’Avvento online sono diventati uno dei bersagli preferiti dei truffatori. Non più solo cioccolatini o prodotti per bambini: oggi si trovano calendari dedicati a musica, cinema, videogiochi e saghe amatissime, spesso spinti con video brevi e annunci mirati sui social.

È proprio lì, tra un filmato su TikTok e una sponsorizzata nel feed, che molti utenti si imbattono in offerte all’apparenza imperdibili. Prezzi bassi, conto alla rovescia, immagini curate. Poi arriva il clic. Secondo Malwarebytes, diversi negozi falsi propongono calendari a tema — da The Legend of Zelda a Michael Jackson, fino al Signore degli Anelli, Harry Potter e Metallica — usando pagine create per sembrare affidabili, ma senza riscontri concreti.

“Abbiamo trovato diversi negozi che utilizzavano lo stesso modello di sito web, immagini di prodotti con una filigrana generata dall’intelligenza artificiale e un account TikTok che sfruttava il marchio di un negozio per creare un link diretto alla sua pagina prodotto”, hanno spiegato gli esperti di Malwarebytes. Il meccanismo è semplice, e proprio per questo funziona: colpire l’acquisto d’impulso, prima che l’utente abbia il tempo di controllare.

Siti clone e immagini AI: così i falsi negozi imitano i marchi famosi

Il sistema, secondo l’analisi della società di cybersicurezza, gira attorno a siti clone o comunque a pagine molto simili tra loro. Cambia il tema del calendario, ma il resto resta quasi identico: struttura, avvisi sulle “scorte limitate”, frasi promozionali e perfino dettagli grafici. Un copione ripetuto, con qualche ritocco.

Acquisti natalizi online: carta di credito, laptop e calendario dell’Avvento sullo sfondo richiamano il rischio di truffe.

In alcuni casi, le immagini dei prodotti mostrano segnali compatibili con contenuti generati dall’intelligenza artificiale: confezioni poco credibili, scritte deformate, loghi usati in modo impreciso. A uno sguardo veloce da smartphone, però, può bastare. Il prodotto sembra reale, il marchio è familiare, il sito mostra pulsanti di pagamento e recensioni rassicuranti.

Il nodo più delicato riguarda le licenze dei marchi. Malwarebytes riferisce di non aver trovato, nei negozi analizzati, informazioni chiare su accordi ufficiali o autorizzazioni per l’uso di brand e personaggi. Non è un dettaglio da poco: un calendario con personaggi di Harry Potter, gruppi musicali celebri o saghe cinematografiche dovrebbe indicare in modo trasparente produttore, distributore e diritti di utilizzo. Se questi dati mancano, il rischio di trovarsi davanti a un falso negozio online diventa molto più alto.

Urgenza finta, errori e dati mancanti: i segnali da non ignorare

Il primo campanello d’allarme è l’urgenza artificiale. Se l’offerta “scade oggi” tutti i giorni, o se il sito ripete che restano pochissimi pezzi senza aggiornare davvero la disponibilità, meglio fermarsi. Sono trucchi già visti: servono a far comprare in fretta, senza verifiche.

Poi ci sono gli errori, spesso piccoli ma indicativi. Malwarebytes segnala nomi di artisti scritti male, testi promozionali storpiati e perfino la parola “calendar” riportata in modo errato sulla grafica della confezione. Un produttore serio, prima di vendere un articolo natalizio legato a un marchio noto, controlla bozze, etichette e descrizioni. Qui, invece, qualcosa non torna.

Da controllare anche la presenza dei dati aziendali. Un venditore affidabile dovrebbe indicare indirizzo postale, ragione sociale, registrazione dell’impresa, contatti funzionanti e condizioni di vendita coerenti. Se mancano telefono, sede e informazioni legali, oppure se le clausole sembrano copiate da altri prodotti — per esempio una garanzia che parla di articoli completamente diversi — è meglio non andare avanti. Anche se il prezzo è invitante, il rischio può superare di molto il risparmio.

Pagamenti sicuri e controlli prima dell’acquisto: come evitare la truffa

Prima di comprare un Calendario dell’Avvento online, gli esperti consigliano di non entrare nel negozio direttamente dai link comparsi sui social. Meglio cercare il nome del marchio su un motore di ricerca, controllare se esistono comunicati del produttore o del rivenditore e verificare le recensioni anche fuori dal sito del venditore. Un video che annuncia una collaborazione non basta: una partnership reale, di solito, viene comunicata anche dal marchio coinvolto o dal canale di vendita.

Può essere utile anche la ricerca inversa delle immagini. Se la foto del prodotto non compare da nessun’altra parte, o se porta a risultati incoerenti, quel vuoto è già un indizio. Lo stesso vale per descrizioni troppo generiche, promesse poco credibili e confezioni grafiche piene di incongruenze.

Quanto ai pagamenti, la regola è una sola: prudenza. Meglio usare carte di credito o servizi con protezione dell’acquirente, così da poter chiedere un rimborso in caso di mancata consegna o frode. I bonifici bancari, invece, possono essere più difficili da annullare. E se il sito insiste su metodi poco tracciabili, la scelta più sicura è chiudere la pagina. Anche a costo di perdere l’offerta. Meglio così che consegnare, insieme ai soldi, i propri dati di pagamento a una rete pronta a sparire dopo l’acquisto.