OnePlus 10T 5G in super sconto: RISPARMIA €244 e ottieni uno smartphone TOP

Arrivato il momento di aggiornare lo smartphone? Il tuo vecchio cellulare ti ha lasciato a piedi? Non perdere l’opportunità di acquistare OnePlus 10T 5G a un prezzo incredibile su Amazon. Questo smartphone di fascia alta è ora disponibile con uno sconto del 30% sul prezzo originale, oltre a un coupon aggiuntivo di 30€. Approfitta subito dell’offerta speciale e porta a casa il OnePlus 10T 5G a soli 475,00€ invece del prezzo di listino di 679,00€. Un’offerta così vantaggiosa per uno dei migliori smartphone 5G sul mercato è davvero un’opportunità da non perdere!

OnePlus 10T 5G scontato del 30% + coupon di €30

OnePlus 10T 5G è disponibile su Amazon a soli 505,00€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 719,00€. Inoltre, puoi utilizzare un coupon di sconto aggiuntivo di 30€ per ulteriore convenienza. Risparmierai complessivamente 244,00€ sull’acquisto di questo potente smartphone 5G. Non lasciare che questa occasione passi inosservata, perché avere il OnePlus 10T 5G a questo prezzo conveniente è un’opportunità imperdibile!

OnePlus 10T 5G è alimentato da un potente processore Qualcomm Snapdragon 870, che offre prestazioni eccezionali e un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per archiviare tutte le tue app, foto e video preferiti.

Lo smartphone è dotato di un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che offre immagini nitide e colori vivaci. La fotocamera principale da 64 MP ti permette di scattare foto incredibili, mentre la fotocamera frontale da 16 MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

La batteria da 4500 mAh assicura una lunga durata e supporta la ricarica rapida Warp Charge 65, che ti permette di ottenere una carica completa in soli 39 minuti. Inoltre, il OnePlus 10T 5G supporta la connettività 5G, permettendoti di navigare in Internet e scaricare contenuti a velocità incredibili.

Non lasciare che questa occasione passi inosservata! Acquista subito il OnePlus 10T 5G su Amazon a soli 475,00€ con il 30% di sconto e un coupon di 30€ per un risparmio totale di 234,00€.

Sfrutta l’offerta e scopri il potere della tecnologia 5G con il OnePlus 10T 5G. Le prestazioni elevate, il display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento e la ricarica rapida Warp Charge ti permetteranno di vivere un’esperienza di utilizzo straordinaria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.