Oltre 1000 film e telefilm gratis con il nuovo servizio di Streaming

Un nuovo servizio di streaming gratuito sta entrando in scena con centinaia di film e serie disponibili subito, senza obbligare gli utenti a sottoscrivere un abbonamento.

A lanciarlo è JustWatch, già conosciuta per aiutare a trovare dove vedere film e serie sulle principali piattaforme. La novità punta su accesso gratuito con pubblicità e un catalogo già molto ampio nella fase iniziale. Per ora, però, il debutto riguarda un mercato preciso e non tutta Europa.

Catalogo beta: classici, titoli di nicchia e 988 contenuti già disponibili

Per anni JustWatch è stata una bussola per orientarsi tra Netflix, Prime Video, Disney+ e le altre piattaforme. Si cercava un titolo, si scopriva dove guardarlo. Ora il passo cambia: non solo indicare dove vedere un film, ma proporlo direttamente.

Come riporta Giga.de, nella beta di JustWatch TV ci sono già 988 contenuti tra film e serie. Il catalogo, almeno in questa prima fase, mette insieme produzioni datate, titoli meno battuti e alcuni classici ancora capaci di attirare attenzione. Tra gli esempi citati ci sono “Il buio oltre la siepe”, “Nosferatu” e “Animal Farm”. Non sono novità, ma in un’offerta gratuita possono ancora fare la loro parte.

La beta resterà attiva per tutto settembre. Il lancio più ampio è previsto per ottobre 2026. Intanto, in Germania, il servizio è già disponibile: si entra sulla piattaforma, si sceglie un titolo e si avvia la visione. Pochi passaggi, niente complicazioni. Ed è proprio questa semplicità, per ora, uno degli aspetti più interessanti.

Modello freemium: film gratis con pubblicità e piano Pro a 3,99 euro

Il nuovo servizio streaming gratuito segue la formula freemium: si può guardare senza pagare e, dettaglio non da poco, anche senza registrarsi. Una scelta chiara, soprattutto in un momento in cui molti utenti fanno i conti con abbonamenti sempre più numerosi.

La visione gratuita prevede la pubblicità. Chi vuole eliminarla può scegliere JustWatch Pro, al prezzo di 3,99 euro al mese. È una formula già nota nel mondo digitale, ma qui arriva da un soggetto particolare: non uno studio cinematografico, non un’emittente tradizionale, ma una piattaforma nata per cercare e seguire i cataloghi degli altri servizi.

Il confronto con i grandi nomi resta difficile. Netflix, Prime Video e Disney+ hanno cataloghi più ricchi, produzioni originali e una presenza internazionale molto forte. JustWatch TV, però, prova a muoversi su un altro terreno: accesso rapido, costo zero per chi accetta gli annunci e un archivio che potrebbe crescere con nuovi accordi.

Obiettivo ottobre 2026: accordi sui contenuti e possibile produzione originale

Il fondatore e amministratore delegato di JustWatch ha spiegato su LinkedIn che il team lavora da mesi agli accordi sui contenuti e alla parte tecnica della piattaforma in vista del lancio di ottobre. “Sono molto felice di poter comunicare che tra poche settimane lanceremo finalmente il nostro servizio streaming”, ha scritto, ricordando di aver pensato alla produzione e distribuzione di film già prima della nascita di JustWatch, oltre dodici anni fa.

Parole che fanno intravedere anche un possibile passo successivo: non solo distribuire titoli già esistenti, ma arrivare, un domani, a contenuti propri. Per ora non ci sono annunci su progetti originali, cast o date di uscita. La direzione, però, sembra già indicata.

Resta da vedere quanto spazio riuscirà a prendersi JustWatch TV in un mercato affollato, dove lo streaming gratuito con pubblicità sta tornando centrale. Per gli utenti tedeschi, intanto, c’è già una nuova alternativa: quasi mille film e telefilm gratis, disponibili subito e senza abbonamento obbligatorio. Il servizio descritto riguarda al momento la Germania, quindi disponibilità, catalogo e prezzo non vanno considerati automaticamente validi anche in Italia.