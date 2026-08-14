I gadget tech che usiamo tutti i giorni e non riavviamo mai: andrebbe fatto più spesso

Nel 2026, tra case e uffici, milioni di persone continuano a usare smartphone, computer, router, smart TV e smartwatch senza spegnerli né riavviarli per settimane. Eppure basta poco: un riavvio ogni tanto può evitare rallentamenti, piccoli errori del software e qualche rischio di sicurezza informatica legato all’uso di tutti i giorni.

Perché riavviare ogni tanto migliora prestazioni e stabilità

Il riavvio dei dispositivi tech è una di quelle cose semplici che si rimandano sempre. Anche perché telefoni, computer e TV connesse sembrano fatti per restare accesi senza sosta. In realtà, quando un dispositivo riparte, il sistema libera parte della memoria temporanea, chiude processi rimasti aperti in secondo piano e torna a lavorare da una base più pulita. Non risolve tutto, ovviamente. Ma spesso basta per far sparire piccoli blocchi e rallentamenti.

Il discorso vale soprattutto per i prodotti meno potenti: alcune smart TV, router datati, smartwatch con componenti più limitati. Dopo giorni di utilizzo, le app accumulano dati in cache, le connessioni possono diventare ballerine e piccoli errori del sistema operativo finiscono per sommarsi. Non a caso, chi lavora nell’assistenza tecnica lo ripete spesso: “Provi a riavviare”. È il primo controllo, quello che aiuta a capire se il problema è passeggero o più serio.

C’è poi il tema della sicurezza informatica. Alcuni attacchi o processi sospetti possono restare nella memoria volatile, la RAM, almeno finché il dispositivo rimane acceso. Il riavvio non sostituisce antivirus, aggiornamenti e buone abitudini, ma può interrompere attività anomale. Una misura minima, certo. Proprio per questo viene dimenticata.

Smartphone, tablet e smartwatch: una volta alla settimana può bastare

Tra i dispositivi da riavviare con più regolarità ci sono smartphone e tablet. Li usiamo per messaggi, pagamenti, navigazione, foto, app bancarie, social network. Sempre accesi, sempre connessi. Una routine sensata, secondo molte indicazioni tecniche diffuse da produttori e assistenza, è il riavvio una volta alla settimana. Magari la sera, quando il telefono non serve per lavoro o emergenze.

La procedura cambia da modello a modello. Su molti Android basta tenere premuto il tasto laterale, a volte insieme al volume giù. Su iPhone si usa la combinazione prevista da Apple per spegnere e poi riaccendere il dispositivo. Alcuni telefoni hanno anche il comando nel pannello rapido. Il risultato, però, è lo stesso: la memoria si libera, le app bloccate si chiudono e il sistema riparte.

Vale anche per gli smartwatch, che spesso restano accesi per settimane e si fermano solo quando la batteria arriva a zero. Anche questi piccoli dispositivi hanno un sistema operativo, app in background, notifiche, sensori e collegamenti Bluetooth sempre attivi. Un riavvio settimanale, o comunque periodico, può rendere più fluidi i menu, migliorare la sincronizzazione con il telefono e aiutare la gestione della batteria. Pochi secondi, di solito. Ma ben spesi.

Computer Windows, Mac e Chromebook: aggiornamenti e memoria da tenere d’occhio

Anche laptop e desktop traggono beneficio da un riavvio regolare, soprattutto quando restano in sospensione per giorni. Su Windows, Microsoft consiglia da tempo di riavviare il PC con una certa frequenza, anche perché molti aggiornamenti di sistema si completano solo dopo il riavvio. Correzioni di bug, patch di sicurezza, driver aggiornati: spesso resta tutto fermo dietro una notifica ignorata.

Su macOS la gestione della memoria è considerata efficiente e molti utenti Mac lasciano il portatile acceso a lungo senza notare grandi rallentamenti. Apple, in generale, non indica il riavvio settimanale come una regola valida per tutti. Però, quando le app si bloccano, il browser consuma troppe risorse o il computer diventa meno reattivo, riavviare resta una delle prime mosse da fare. Lo stesso vale per i Chromebook, molto legati agli aggiornamenti automatici di ChromeOS.

C’è anche un aspetto pratico. Chi lavora con tanti programmi aperti tende a usare solo la sospensione. Comoda, certo. Ma non è la stessa cosa. La sospensione conserva la sessione, mentre il riavvio del computer chiude davvero i processi e permette al sistema operativo di ripartire da zero. Per molti utenti, farlo una volta alla settimana è un buon equilibrio tra comodità e piccola manutenzione.

Router e smart TV: quando conviene spegnerli davvero

Il router Wi-Fi è forse il dispositivo più dimenticato in casa. Sta lì, in un angolo, con le luci verdi o blu sempre accese, e tiene insieme smartphone, computer, console, videocamere, prese intelligenti, termostati e televisori connessi. Più apparecchi si collegano, più il router lavora. Se la rete diventa instabile, se il Wi-Fi cade o alcune pagine si aprono lentamente, il riavvio resta uno dei rimedi più efficaci.

Per i router moderni può bastare un riavvio mensile. Con modelli più vecchi, o in abitazioni piene di dispositivi connessi, può essere utile farlo ogni una o due settimane. La procedura è semplice: si stacca l’alimentazione, si aspettano circa 30-45 secondi e si ricollega tutto. Alcuni router permettono anche di programmare il riavvio automatico dall’app o dal pannello di gestione.

Discorso simile per le smart TV. Premere il tasto di accensione sul telecomando, nella maggior parte dei casi, non spegne davvero il televisore: lo mette in standby. Per un riavvio completo bisogna togliere l’alimentazione per 30-60 secondi. Può servire quando le app non si aprono, i menu rallentano, il Wi-Fi dà problemi o il sistema si blocca. Non è una cosa da fare ogni giorno. Una volta al mese, o quando compaiono anomalie, può essere sufficiente.

Riavvio o reset: la differenza da sapere prima di intervenire

La differenza tra riavvio e reset è importante, perché i due termini vengono spesso usati come se fossero la stessa cosa. Non lo sono. Il riavvio spegne e riaccende il dispositivo senza cancellare dati, impostazioni o account. È una manutenzione leggera, reversibile, utile quando qualcosa si inceppa o quando il sistema ha bisogno di ripartire.

Il reset di fabbrica, invece, è un intervento molto più pesante. Cancella dati personali, app, configurazioni e riporta il dispositivo a una condizione simile a quella iniziale. Può servire prima di vendere uno smartphone, dopo un’infezione grave o quando un problema non si risolve in altro modo. Ma non dovrebbe essere la prima scelta.

Nella maggior parte dei casi quotidiani — telefono lento, TV che non apre Netflix, router che perde il segnale, computer che deve installare aggiornamenti — il riavvio periodico resta la soluzione più semplice. Non richiede competenze tecniche, non costa nulla e può evitare molte seccature prima che diventino problemi veri. Una piccola abitudine, da ricordare come il backup o l’aggiornamento delle app.