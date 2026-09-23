Ogni quanto andrebbe aggiornato il proprio iPhone in base al modello

Tra prezzi che salgono, aggiornamenti software e batterie ormai stanche, la risposta non sta solo nella scheda tecnica. Contano soprattutto tre cose: sicurezza, autonomia e reale utilità delle nuove funzioni.

Il primo punto da guardare, prima ancora di fotocamere e design, è quello degli aggiornamenti di sicurezza. Con iOS 27, Apple continua a coprire gli iPhone fino alla generazione iPhone 11, uscita nel 2019. Non è un dettaglio: vuol dire che molti telefoni con diversi anni di vita possono ancora ricevere correzioni contro falle e problemi di sicurezza. «Finché il telefono riceve aggiornamenti di sicurezza, di solito è ancora utilizzabile da questo punto di vista», ha spiegato a Yahoo Tech Amrita Bhasin, cofondatrice e ceo di Sotira, società che si occupa di logistica inversa e riuso dell’elettronica. Il discorso cambia quando l’iPhone resta fuori dagli update.

Continuare a usarlo per app bancarie, documenti personali, email di lavoro e accessi con autenticazione può diventare un rischio concreto. E non serve per forza passare a un iPhone 18 Pro: anche un iPhone 15 o un iPhone 16 in buone condizioni possono garantire ancora anni di copertura, spendendo meno. Se invece le patch non arrivano più, cambiare telefono diventa una scelta di prudenza. Non di moda.

Batteria sotto stress: quando la sostituzione basta e quando no

Il secondo segnale da non ignorare è la batteria dell’iPhone. Spesso pesa più del processore. Nelle impostazioni, alla voce Batteria, Apple mostra lo stato di salute e la capacità massima rimasta: un iPhone ancora intorno al 90% può reggere bene la giornata, mentre sotto certe soglie cambia tutto. Ricarica a metà pomeriggio, power bank sempre nello zaino, ansia da percentuale che scende.

Uno smartphone in carica accanto a taccuino e scatola: confronto pratico per decidere se riparare o aggiornare il telefono.

«La salute della batteria è il principale fattore da considerare quando si valuta un cambio», ha detto Bhasin, ricordando che sostituirla può essere più conveniente che comprare un telefono nuovo. Negli Stati Uniti, secondo i dati riportati da Yahoo Tech, Apple chiede circa 100 dollari per cambiare la batteria di un iPhone 15 Pro Max, con costi più bassi per i modelli precedenti; in Italia le tariffe cambiano in base al modello e al canale di assistenza. Se il telefono è ancora veloce, aggiornato e senza danni, una batteria nuova può allungargli la vita di uno o due anni.

Diverso il caso di chi deve fare i conti, insieme, con poca autonomia, memoria piena, schermo rotto e rallentamenti continui. A quel punto la riparazione può non bastare più.

Prestazioni e fotocamere: cosa cambia davvero con iPhone 18 Pro

Il nuovo iPhone 18 Pro arriva con chip A20 Pro, 12 GB di RAM, un sistema di raffreddamento con camera di vapore migliorato e tre fotocamere posteriori da 48 megapixel, con apertura variabile su uno dei sensori. Sono novità pensate soprattutto per chi usa molto lo smartphone: video, giochi, montaggio rapido, foto in situazioni difficili, tante app aperte insieme.

Rispetto a un iPhone 16 Pro, il salto si nota soprattutto nella tenuta delle prestazioni e nella gestione del calore. Rispetto a un iPhone 17 Pro, invece, la differenza appare più sottile, anche perché design e dimensioni restano molto vicini. Ci sono poi la nuova disposizione delle fotocamere e una Dynamic Island più piccola sul display frontale: dettagli visibili, certo, ma non decisivi per tutti. Chi arriva da un iPhone 11 o da un iPhone 12 noterà aperture più rapide, più fluidità e foto più al passo con i tempi. Chi usa già un modello recente, magari comprato da meno di due anni, potrebbe invece scoprire che il suo telefono fa ancora tutto quello che serve. Senza grandi rinunce.

Il verdetto: tenere, riparare o comprare nuovo nel 2026

Nel 2026 la scelta più sensata è dividere gli utenti in tre gruppi. Chi ha un iPhone ancora coperto da iOS 27, con batteria in buono stato e prestazioni adeguate, può tenerlo senza problemi. Resistere al richiamo del nuovo modello è anche una scelta ambientale, perché i rifiuti elettronici restano un problema serio per il clima e per la catena dei materiali. Chi ha un telefono valido, ma penalizzato dall’autonomia, dovrebbe valutare prima la sostituzione della batteria: spesso costa meno ed è la strada più logica.

Chi invece usa un modello non più aggiornato, lento o con più componenti usurati farebbe bene a cambiare dispositivo, scegliendo tra nuovo, ricondizionato o usato garantito. L’iPhone 18 Pro è la scelta più completa per chi vuole il massimo oggi, ma non è l’unica via. Per molti, un iPhone delle due generazioni precedenti può essere il compromesso più equilibrato. La regola pratica resta semplice: cambiare quando il telefono limita davvero la giornata, non solo perché Apple ha acceso una nuova vetrina.