Oggi voglio correre da Lidl per averla: la cassa dell'estate con design retrò al prezzo bomba ti svolta l'estate

Ogni stagione c’è un prodotto tech di Lidl che diventa virale e sparisce dagli scaffali in poche ore. Quest’estate il protagonista è uno speaker portatile che unisce un look vintage e un prezzo da occasione.

Si tratta di un altoparlante Bluetooth a marchio Tronic con un vistoso design retrò, proposto intorno ai 31,99 euro. L’estetica è il primo motivo del suo richiamo: linee e griglia frontale che ricordano da vicino i diffusori Marshall, a partire da un modello iconico come il Kilburn, che però viaggia su cifre dieci volte superiori. È il tipo di oggetto che fa colpo a colpo d’occhio e che, ogni volta che torna a catalogo, genera attese nei punti vendita della catena.

Lidl, il prodotto tech dell’estate è in sconto

Oltre all’aspetto, ci sono alcune dotazioni pensate per l’uso estivo. Sopra la scocca trova posto una pulsantiera con finiture dorate, che richiama ancora una volta lo stile dei diffusori d’epoca, mentre una tracolla integrata permette di portare facilmente la cassa in spiaggia, a bordo piscina o a un picnic. Un dettaglio che sposta il prodotto dalla categoria dei semplici speaker da scrivania a quella dei compagni di giornata all’aperto.

Il punto di forza, più ancora delle specifiche, resta il rapporto tra estetica e prezzo. Su un mercato in cui i diffusori dal look vintage delle marche più note costano diverse centinaia di euro, una cassa che ne richiama lo stile a meno di trentacinque euro intercetta in pieno la moda retrò e l’esigenza pratica di avere musica ovunque. Lidl, del resto, ha fatto di questo equilibrio tra design e convenienza una delle sue specialità nel reparto tecnologia.

Conviene però leggere il prodotto per quello che è, senza aspettarsi le prestazioni di un diffusore di fascia alta. Uno speaker di questo prezzo punta sulla praticità e sull’estetica più che sulla resa audiofila: va benissimo per feste, giardino e momenti di relax, ma chi cerca potenza e fedeltà da impianto resterà inevitabilmente su un altro livello. È un compagno di intrattenimento, non un investimento per l’ascolto critico.

Resta il tema della disponibilità, che è poi la ragione delle code. Come accade spesso con gli articoli non alimentari di Lidl, le quantità sono legate alle scorte del singolo negozio e ai periodi promozionali: i modelli più richiesti si esauriscono in fretta, talvolta nel giro di poche ore. Lo speaker è in genere acquistabile sia online sia nei punti vendita fisici, ma chi lo desidera deve muoversi presto e verificare l’effettiva presenza nel proprio negozio.

Per chi non riuscisse ad accaparrarselo, il mercato offre alternative dal gusto simile di altri marchi a cifre comparabili, spesso con connettività Bluetooth recente, autonomia generosa e in qualche caso la resistenza all’acqua per l’uso in piscina. Ma è proprio la combinazione tra il prezzo aggressivo, l’estetica curata e la disponibilità a singhiozzo a trasformare ogni ritorno di questo modello in un piccolo caso tra gli appassionati di occasioni.