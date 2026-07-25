Oggi su Netflix, il film più visto al mondo: un thriller che fa salire la temperatura

“Deseo”, thriller erotico ispano-messicano diretto da Teresa Simone con Ludwika Paleta e Óscar Casas, è oggi, 21 luglio 2026, il film più visto al mondo su Netflix secondo i dati rilanciati da FlixPatrol.

Secondo la rilevazione pubblicata da FlixPatrol, sito che segue giorno per giorno le classifiche delle piattaforme streaming, “Deseo” è salito al primo posto tra i film più visti su Netflix nel mondo. Un risultato non scontato, soprattutto in piena stagione estiva, quando il catalogo della piattaforma si riempie di nuove uscite, commedie leggere, sequel e produzioni internazionali pensate per un pubblico largo e veloce.

Il film, una produzione ispano-messicana, non punta su grandi effetti né su una trama particolarmente complicata. Va dritto su una formula riconoscibile: una donna adulta, una vita che sembra in ordine, un incontro che fa saltare tutto. È questa miscela di dramma, romance e suspense ad averlo portato oltre il suo pubblico naturale.

“Deseo” in vetta: il dato globale di FlixPatrol

Aiuta anche il titolo: breve, diretto, facile da ricordare. “Deseo”. Sui social, intanto, molti spettatori hanno citato la presenza di Óscar Casas, volto spagnolo molto seguito anche fuori dalla Spagna. “L’ho iniziato per lui, poi sono rimasta per la storia”, scrivono diversi utenti su X e Instagram. Commenti semplici, certo. Ma spiegano bene come nasce un successo in streaming.

Una spettatrice segue con tensione un film serale in salotto, tra luce della TV e caldo estivo.

Al centro di “Deseo” c’è Lucero, interpretata da Ludwika Paleta: un’avvocata affermata, con una carriera solida, una famiglia e un’immagine pubblica costruita con attenzione. All’inizio la sua vita sembra tenuta insieme da un ordine preciso: casa, lavoro, matrimonio, figlia. Poi entra in scena Matías, giovane allenatore di nuoto della ragazza, e quell’equilibrio comincia a cedere. La relazione tra Lucero e Matías nasce come una trasgressione privata, quasi un inciampo emotivo, ma diventa presto il punto in cui tutto si rompe.

Il film insiste proprio su questo: non soltanto l’attrazione fisica, non soltanto il rischio di essere scoperti, ma il modo in cui un desiderio rimasto in silenzio può rimettere in discussione anni di scelte, compromessi e rinunce. Lucero si ritrova così a difendere ciò che resta della propria famiglia e, nello stesso tempo, della propria posizione professionale. Matías, invece, arriva come un corpo estraneo: giovane, ambiguo, sfuggente. In mezzo, un matrimonio che perde pezzi. Prima lentamente. Poi tutto insieme.

La regia è firmata da Teresa Simone, che costruisce “Deseo” dentro atmosfere chiuse, interni eleganti e dialoghi in cui spesso pesa più quello che resta non detto della battuta pronunciata. Accanto a Ludwika Paleta e Óscar Casas, nel cast ci sono anche José María Yazpik e Pilar Pascual, presenze che rafforzano il profilo internazionale del film.

La componente ispano-messicana si sente: da una parte l’intensità melodrammatica di certa serialità latinoamericana, dall’altra una struttura da thriller europeo, più asciutta e controllata. Il risultato non evita qualche passaggio da telenovela, ma lo usa come benzina per la storia, senza fingere il contrario.

La scelta di affidare il racconto a una regista donna incide anche sul modo in cui viene trattato il tema centrale: la sessualità femminile. In un’intervista citata dalla stampa spagnola, Ludwika Paleta ha spiegato che “siamo donne che desiderano, che continuano a sentire cose, che vogliono sentirsi vive”, aggiungendo che esiste ancora “paura” nel parlarne apertamente. Una chiave utile per guardare il film oltre la sua superficie erotica.

Desiderio femminile, infedeltà e suspense in 90 minuti

“Deseo” dura circa 90 minuti, una durata che lo rende perfetto per il consumo immediato su Netflix: non chiede troppo tempo, non si allunga, resta su una linea narrativa chiara.

In questo spazio compatto mette insieme infedeltà, segreti familiari, attrazione proibita e una tensione che cresce passo dopo passo, fino a trasformare la relazione tra Lucero e Matías in una minaccia per tutto ciò che la protagonista ha costruito. Il film si inserisce in una scia recente di storie che riportano al centro il desiderio femminile adulto, tema spesso trattato con cautela o lasciato ai margini.

Molti spettatori hanno richiamato “Babygirl”, con Nicole Kidman, per la presenza di una donna matura alle prese con pulsioni, vergogna e bisogno di controllo. Qui, però, il tono resta più vicino al thriller da piattaforma: accessibile, diretto, pensato per tenere lo spettatore agganciato fino alla fine. Non è un film che cerca a ogni costo la complessità psicologica.

Punta su tensione, sensualità e conseguenze. E, almeno a guardare la classifica globale, ha trovato il suo pubblico. “Deseo” conferma così un dato sempre più evidente nello streaming: anche una produzione non anglofona, se ha un conflitto forte e volti riconoscibili, può arrivare rapidamente in cima a Netflix.