Oggi Outlook ha problemi? Abbiamo effettuato dei test su Microsoft, 365, Teams

Se questa mattina avete aperto Outlook e la casella non si carica, le email non partono o restano bloccate in uscita, non si tratta di un problema del vostro computer né della vostra connessione. Microsoft sta ancora facendo i conti con uno dei disservizi più estesi dell’anno, iniziato nella giornata di giovedì 12 novembre e proseguito per tutta la notte.

Cosa sta succedendo a Outlook e Microsoft 365

I problemi sono cominciati nel tardo pomeriggio di ieri, ora italiana, quando su Downdetector le segnalazioni relative a Outlook sono schizzate verso l’alto prima negli Stati Uniti e poi, nel giro di circa un’ora, nel resto del mondo. Secondo il sito di monitoraggio, le difficoltà sono state registrate in 74 tra Paesi e territori: Americhe in primo luogo, ma anche aree di Europa, Asia e Africa.

Nel centro di amministrazione di Microsoft 365 l’incidente è tracciato con il codice MO1550821. L’avviso indica che gli utenti potrebbero non riuscire a connettersi a diversi servizi: Exchange Online (cioè il motore della posta aziendale di Outlook), Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft 365 Copilot e Defender XDR.

I numeri danno l’idea della portata. Al picco, negli Stati Uniti Downdetector ha raccolto quasi 130.000 segnalazioni per Outlook e oltre 47.000 per Microsoft 365. In serata le segnalazioni sono calate, ma restavano decine di migliaia. Va ricordato che si tratta di segnalazioni inviate dagli utenti e non del numero reale delle persone coinvolte, che è con ogni probabilità molto più alto.

Quali servizi sono coinvolti

Il cuore del problema è Exchange Online, e da lì il disservizio si è propagato a tutto ciò che dipende dalla posta e dal calendario:

Outlook : difficoltà ad aprire la casella, a inviare e a ricevere messaggi. Microsoft ha avvisato che sono possibili ritardi nella consegna delle email.

: difficoltà ad aprire la casella, a inviare e a ricevere messaggi. Microsoft ha avvisato che sono possibili ritardi nella consegna delle email. Teams : problemi con il calendario, la pianificazione delle riunioni e alcune funzioni collegate a Exchange. Chat e videochiamate, invece, risultano in gran parte funzionanti.

: problemi con il calendario, la pianificazione delle riunioni e alcune funzioni collegate a Exchange. Chat e videochiamate, invece, risultano in gran parte funzionanti. Altri servizi : impatti, di intensità variabile, su SharePoint, OneDrive, Planner, To Do, Defender, Purview, Intune e sugli strumenti di amministrazione.

: impatti, di intensità variabile, su SharePoint, OneDrive, Planner, To Do, Defender, Purview, Intune e sugli strumenti di amministrazione. Integrazioni di terze parti: anche OpenAI e Anthropic hanno segnalato malfunzionamenti nei rispettivi connettori per Microsoft 365.

Come riportato da BleepingComputer, in mattinata (ora americana) si era già verificato un incidente separato su Teams, poi risolto. Microsoft non ha chiarito se i due episodi siano collegati.

Le cause secondo Microsoft

In un primo momento l’azienda ha parlato di un “carico elevato” su una parte della propria infrastruttura distribuita in diverse regioni. Con gli aggiornamenti successivi il quadro si è precisato: non si tratterebbe di un picco di traffico, ma del fatto che numerosi server sono diventati improvvisamente indisponibili, scaricando tutto il lavoro sulle macchine rimaste attive, che a loro volta sono andate in sovraccarico.

Secondo quanto comunicato da Microsoft, sui server colpiti si è bloccato un processo centrale, quello che gestisce l’apertura delle connessioni sicure. L’azienda ha collegato l’avvio dell’incidente anche a una recente modifica della configurazione di rete, ma una causa definitiva non è stata ancora confermata. Microsoft ha escluso, allo stato attuale, attività malevole o attacchi informatici.

A che punto è il ripristino

È qui che arrivano le notizie meno incoraggianti. I tecnici hanno riavviato server, redistribuito il traffico, annullato le modifiche di configurazione e provato ad aggiungere capacità. Il problema è che alcuni server, una volta tornati operativi, sono andati di nuovo in blocco non appena gli utenti hanno ricominciato a collegarsi. La stessa Microsoft ha ammesso su X che le modifiche introdotte “non stanno producendo gli effetti sperati”.

Nella serata di ieri l’azienda ha parlato di un ripristino parziale in alcune regioni, ottenuto deviando il traffico verso server non colpiti. Nell’ultimo aggiornamento disponibile, diffuso poco dopo le 7 di questa mattina (ora italiana), Microsoft ha spiegato di stare valutando ulteriori controlli sul traffico, tra cui limitazioni, modifiche ai protocolli e instradamenti alternativi.

Al momento in cui scriviamo non c’è una stima ufficiale per il ritorno alla piena normalità. Microsoft ha annunciato che pubblicherà un rapporto dettagliato sull’incidente una volta risolto.

Cosa fare se Outlook non funziona

Finché il disservizio non sarà risolto, i margini di manovra per l’utente sono limitati, perché il problema è sui server di Microsoft. Qualche accorgimento può però aiutare: