OGGI lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus lo paghi 120 EURO IN MENO!

È uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato ed oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, oggi disponibile a soli 279 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 30%.

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo super prestante con un risparmio di ben 120 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione così non capita tutti i giorni quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus ti offre un’esperienza di utilizzo superiore grazie alle sue specifiche tecniche avanzate.

Dotato di un potente processore e di una generosa memoria RAM, potrai godere di prestazioni fluide e rapide, sia che si tratti di giochi, applicazioni o multitasking. Con la sua ampio display AMOLED da 6.67 pollici, potrai immergerti in immagini vivide e dettagliate, godendo di una qualità visiva straordinaria.

Le caratteristiche fotografiche di questo smartphone sono altrettanto impressionanti. Il Redmi Note 11 Pro Plus è dotato di un sistema di fotocamere di alta qualità, che ti permetteranno di catturare scatti straordinari in ogni situazione. Con la sua fotocamera principale da 108 MP, potrai immortalare ogni momento con una precisione incredibile, catturando anche i dettagli più sfumati. Inoltre, il dispositivo offre diverse modalità fotografiche, come il ritratto e la modalità notturna, per consentirti di scattare foto professionali in qualsiasi condizione di illuminazione.

La batteria di lunga durata del Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus è un altro punto di forza. Con una capacità di 5.000 mAh, potrai utilizzare il tuo smartphone per tutta la giornata senza preoccuparti di rimanere senza energia. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida ti permetterà di riportare rapidamente il tuo telefono al 100% di carica in poco tempo, evitando lunghe attese.

Scegli l’eccellenza tecnologica e vivi un’esperienza di utilizzo straordinaria con questo smartphone all’avanguardia. Ad oggi lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus è disponibile a soli 279 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 30%. Cosa aspetti? Cogli la promozione bomba al volo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.