Oggi lo Smart Monitor Samsung da 27 POLLICI lo paghi 120 EURO IN MENO!

Sei pronto per rivoluzionare il tuo spazio di lavoro o di intrattenimento? Il Samsung Smart Monitor M5 è in offerta su Amazon a un prezzo strabiliante di 219,90€, con uno sconto del 35%!

Questo vuol dire che potrai accaparrarti il dispositivo di ultima generazione risparmiando addirittura 120 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Samsung Smart Monitor M5: le prestazioni e l’innovazione che hai sempre desiderato in un unico dispositivo

Il Samsung Smart Monitor M5 non è solo un display, ma una finestra sul futuro, una combinazione di tecnologia all’avanguardia e design elegante.

Con il suo schermo Full HD da 27 pollici, offre immagini dettagliate e nitide, garantendo un’esperienza visiva mozzafiato. È dotato di una funzione adattiva che ottimizza automaticamente la luminosità e il colore dello schermo in base alle condizioni di luce ambientale, proteggendo i tuoi occhi e offrendoti la migliore esperienza visiva possibile.

Ma il Samsung Smart Monitor M5 non si ferma qui. Questo è un vero e proprio Smart Monitor, dotato di un sistema operativo Tizen che ti consente di fruire dei tuoi servizi di streaming preferiti come Netflix, HBO e Amazon Prime Video direttamente dal monitor, senza la necessità di un PC. E con la funzione “Mobile Connectivity“, puoi persino collegare il tuo smartphone al monitor e utilizzarlo come uno schermo più grande.

Grazie alla tecnologia Wireless DeX di Samsung, il monitor M5 può anche trasformare il tuo smartphone Samsung in un potente desktop. Basta collegare il tuo dispositivo al monitor e avrai un desktop completamente funzionale con un’interfaccia familiare.

Il Samsung Smart Monitor M5 è inoltre dotato di una serie di porte, tra cui HDMI, USB-C e USB 2.0, permettendoti di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi. E con il suo design elegante e sottile, farà un’ottima figura su qualsiasi scrivania.

Che tu abbia bisogno di un nuovo monitor per il lavoro, per l’intrattenimento o per entrambi, il Samsung Smart Monitor M5 è la scelta giusta. Ad oggi il dispositivo è in offerta su Amazon a un prezzo strabiliante di 219,90€, con uno sconto del 35%. Approfittane subito!

