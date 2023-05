OGGI l'iPhone 13 è tuo a 170 EURO IN MENO: corri su Amazon!

Se avevate intenzione di cambiare smartphone, questo è il momento giusto! Il lussuoso Apple iPhone 13 è ora disponibile su Amazon a un prezzo di soli 769,00€, grazie ad uno sconto straordinario del 18%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. È un’occasione unica per entrare in possesso di uno dei dispositivi più avanzati sul mercato, non fatevela scappare!

iPhone 13: tutte le caratteristiche del gioiellino Apple

L’iPhone 13 è il simbolo dell’innovazione e della qualità per cui Apple è famosa. È dotato di un display Super Retina XDR da 6.1 pollici che offre colori brillanti e nitidezza cristallina per un’esperienza visiva senza precedenti. Il suo processore A15 Bionic, più veloce e potente che mai, assicura prestazioni ineguagliabili, permettendovi di navigare, giocare e lavorare senza interruzioni.

La fotocamera del iPhone 13 è una delle più sofisticate disponibili su un dispositivo mobile. Con il suo sistema a doppia fotocamera da 12 MP e la modalità Notte su ogni fotocamera, potrete catturare immagini straordinarie in ogni condizione di luce. E con la registrazione video in Dolby Vision HDR, i vostri video sembreranno dei veri film.

La batteria di lunga durata del iPhone 13 vi permette di utilizzare il telefono per tutto il giorno con una singola carica. E con la compatibilità con la ricarica rapida e wireless, non dovrete mai preoccuparvi di rimanere senza energia. L’iPhone 13 supporta anche la connettività 5G, assicurando una velocità di download e streaming ultraveloce ovunque vi troviate.

Insomma, l’iPhone 13 offre una combinazione di design elegante, potenza, innovazione e versatilità. È un dispositivo che può realmente migliorare la vostra vita quotidiana, rendendo ogni compito più semplice e divertente. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di soli 769,00€, grazie ad uno sconto straordinario del 18%. L’offerta è irripetibile, coglila al volo!

