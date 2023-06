OGGI l'Apple Magic Mouse è SCONTATISSIMO su Amazon: approfittane SUBITO!

Rinnova e ottimizza la tua stazione di lavoro con un mouse che unisce design elegante, funzionalità avanzate e la qualità indiscussa di Apple! Parliamo ovviamente dell’Apple Magic Mouse, un vero e proprio gioiellino oggi disponibile su Amazon a soli 68,99€ con uno sconto del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per riceverlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime. Fai in fretta, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Apple Magic Mouse: le caratteristiche e le funzionalità

L’Apple Magic Mouse è il compagno perfetto per coloro che desiderano un’esperienza di navigazione fluida e intuitiva. Con il suo design sottile e minimalista, si adatta perfettamente alla mano, offrendo un comfort senza pari durante l’uso.

Grazie alla sua tecnologia multi-touch, il Magic Mouse consente di interagire con il tuo Mac in modi innovativi. Puoi effettuare scorciatoie con un semplice tocco o eseguire gesti per navigare tra le pagine web e le applicazioni. La superficie liscia e sensibile al tocco ti permette di scorrere, sfogliare e zoomare con estrema precisione.

La connessione wireless Bluetooth rende il Magic Mouse estremamente pratico e senza ingombri di cavi. Basta abbinarlo al tuo Mac e sarai pronto per iniziare. La batteria integrata offre una durata eccezionale, permettendoti di utilizzare il mouse per lunghe sessioni di lavoro senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

Le prestazioni del Magic Mouse sono semplicemente sorprendenti. Il sensore ottico ad alta precisione assicura un tracciamento accurato dei movimenti, mentre la tecnologia laser consente una risposta rapida e fluida. Potrai navigare senza sforzo tra documenti, foto e pagine web con un’efficienza senza precedenti.

Non perdere l’opportunità di vivere l’esperienza unica dell’Apple Magic Mouse. Approfitta dell’offerta su Amazon e acquistalo a soli 68,99€ con uno sconto del 19%. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.