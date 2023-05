OGGI l'Apple iPhone 14 Plus è tuo a 250 EURO IN MENO!

Sei un appassionato di tecnologia? Allora siediti, perché abbiamo una notizia entusiasmante per te. Il superbo Apple iPhone 14 Plus, uno dei gadget più ambiti di quest’anno, è ora disponibile su Amazon a un prezzo inimmaginabile: solo 928 euro!

Questa incredibile offerta ti fa risparmiare un intero 21% sul prezzo originale, quindi ben 250 euro. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più il pagamento può essere effettuato anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione del genere non capita tutti i giorni ed, infatti, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba. Approfittane il prima possibile!

iPhone 14 Plus: la punta di diamante della Apple ad un prezzo stracciato

L’iPhone 14 Plus è il gioiello della corona dell’offerta di Apple. Progettato con il nuovo chip A16 Bionic, questo dispositivo offre una potenza di elaborazione senza pari, rendendo ogni operazione veloce e fluida.

Il suo schermo Super Retina XDR da 6.7 pollici è semplicemente un piacere per gli occhi, con colori vivaci e dettagli nitidi che portano la tua esperienza visiva a un livello completamente nuovo.

E non finisce qui: l’iPhone 14 Plus è dotato di un sofisticato sistema di fotocamere con una fotocamera principale da 12MP, una ultra-grandangolare da 12MP e una telecamera da 12MP, rendendo le tue foto ei tuoi video più nitidi e dettagliati che mai . Grazie alla capacità di registrazione video in 4K Dolby Vision, le tue riprese saranno di qualità cinematografica.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta. Il tuo nuovo iPhone 14 Plus ti aspetta su Amazon al prezzo inimmaginabile di soli 928 euro grazie ad uno sconto bomba del 21%. Una promozione del genere non capita tutti i giorni ed, infatti, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba. Approfittane il prima possibile!

