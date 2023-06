Oggi il Samsung Galaxy A34 lo paghi 130 EURO IN MENO!

Se sei alla ricerca di uno smartphone che offre prestazioni eccezionali, un design elegante e un prezzo conveniente, non puoi perderti l’offerta speciale su Amazon per il Samsung Galaxy A34. Questo dispositivo di fascia media è disponibile a soli 265,00€ con uno sconto del 34%.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità per avere tra le mani un telefono potente e dal design accattivante! Corri su Amazon!

Samsung Galaxy A34: caratteristiche e funzionalità

Il Samsung Galaxy A34 è dotato di un ampio display Super AMOLED da 6,5 ​​pollici, che offre colori vividi e dettagli nitidi per un’esperienza visiva coinvolgente. La risoluzione Full HD+ garantisce immagini chiare e dettagliate, ideali per guardare video, navigare sul web o giocare ai tuoi giochi preferiti.

Sotto il cofano, il Samsung Galaxy A34 è alimentato da un processore octa-core che garantisce prestazioni fluide e reattive. La RAM da 4 GB assicura una gestione efficiente delle, consentendoti di passare senza problemi da un’attività all’altra. Inoltre, la memoria interna da 128 GB ti offre spazio sufficiente per archiviare foto, video, musica e altri file senza doverti preoccupare della memoria piena.

La fotocamera posteriore tripla da 64 MP del Samsung Galaxy A34 ti permette di scattare foto nitide e dettagliate in qualsiasi situazione. La fotocamera principale cattura immagini luminose e dettagliate, mentre il sensore ultra grandangolare ti consente di catturare scenari più ampi. Inoltre, c’è anche una fotocamera per la profondità che ti permette di ottenere effetti bokeh di alta qualità per i tuoi ritratti.

Non possiamo dimenticare la batteria da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia di lunga durata per accompagnarti durante l’intera giornata senza dover ricaricare frequentemente il telefono. Ad oggi il Samsung Galaxy A34 è disponibile su Amazon a soli 265 con uno sconto indrecibile. Qusto vuol dire che pagherai il dispositivo risparmiando 130 euro sul presso listino!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.