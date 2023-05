OGGI il Robot aspirapolvere Rowenta è tuo a 250 EURO IN MENO!

Il tuo nuovo alleato nella pulizia di casa finalmente è disponibile ad un prezzo stracciato! Parliamo del robot aspirapolvere Rowenta, in offerta su Amazon a soli 499,99€, con un incredibile sconto del 33%!

Questo vuol dire che solo per oggi potrai risparmiare addirittura 250 euro sul prezzo di listino dell’elettrodomestico. Trasforma il modo di pulire la tua casa e approfitta di questa mega offerta!

Casa pulita in un attimo con il Robot aspirapolvere Rowenta

Il robot aspirapolvere Rowenta è dotato delle più avanzate tecnologie per garantire un’esperienza di pulizia senza pari.

Tra le principali specifiche tecniche, troviamo:

Sistema di navigazione intelligente Smart Laser , che permette al robot di mappare accuratamente la tua casa e di pianificare il percorso più efficiente per una pulizia ottimale.

, che permette al robot di mappare accuratamente la tua casa e di pianificare il percorso più efficiente per una pulizia ottimale. Tecnologia Aqua Force™, che combina aspirazione e lavaggio del pavimento in un’unica soluzione, garantendo una pulizia profonda e completa.

Filtro HEPA , che cattura fino al 99,97% di polvere, polline e allergeni, rendendo l’ambiente più sano e pulito.

, che cattura fino al 99,97% di polvere, polline e allergeni, rendendo l’ambiente più sano e pulito. Autonomia di 150 minuti , grazie alla potente batteria agli ioni di litio, che permette al robot di coprire fino a 250 m² con una singola carica.

, grazie alla potente batteria agli ioni di litio, che permette al robot di coprire fino a 250 m² con una singola carica. Compatibilità con l’ app Rowenta Explorer , che ti consente di controllare il robot in modo semplice e intuitivo direttamente dal tuo smartphone, programmando la pulizia quando vuoi e come vuoi.

, che ti consente di controllare il robot in modo semplice e intuitivo direttamente dal tuo smartphone, programmando la pulizia quando vuoi e come vuoi. Design sottile e compatto, che permette al robot di raggiungere anche gli angoli più difficili e di passare agevolmente sotto i mobili.

Insomma, il robot aspirapolvere Rowenta è la soluzione ideale per mantenere la tua casa pulita e ordinata senza sforzo. Grazie alle sue innovative tecnologie e alla sua affidabilità, questo robot ti permetterà di risparmiare tempo e fatica nella pulizia quotidiana. Oggi è in super offerta su Amazon a soli 499,99€, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino. L’offerta è limitata, quindi affrettati e non perdere l’opportunità di trasformare la tua routine di pulizia!

