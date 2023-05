OGGI il potente Robot aspirapolvere 2-in-1 Ecovacs è tuo a 200 EURO IN MENO!

È ora di delegare le pulizie domestiche a questo fantastico dispositivo di ultima generazione! Parliamo di ECOVACS DEEBOT X1 TURBO, il robot aspirapolvere del futuro, oggi in offerta su Amazon a soli 899 €, con uno sconto imperdibile del 18%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. In più, procedendo con l'ordine, potrai usufruire di un ulteriore coupon di sconto pari a 150 euro!

DEEBOT X1 TURBO: casa pulita con il minimo sforzo

Il DEEBOT X1 TURBO è il fiore all’occhiello della gamma di robot aspirapolvere ECOVACS, con specifiche tecniche all’avanguardia e design elegante.

Dotato di una potente aspirazione, è in grado di rimuovere sporco e polvere dai pavimenti e tappeti in modo efficiente e veloce. Grazie alla sua tecnologia di mappatura e navigazione laser 3D, il DEEBOT X1 TURBO riesce a creare mappe precise dell’ambiente domestico e a pianificare percorsi ottimizzati per una pulizia accurata.

Inoltre, questo robot aspirapolvere è dotato di un serbatoio per l’acqua e può effettuare la pulizia a umido, garantendo una casa sempre pulita e igienizzata. La funzione di controllo vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant rende l’utilizzo del DEEBOT X1 TURBO ancora più comodo e pratico, permettendoti di comandarlo semplicemente con la tua voce.

L’app ECOVACS Home ti consente di programmare le pulizie, monitorare il processo e personalizzare le impostazioni del tuo DEEBOT X1 TURBO direttamente dal tuo smartphone. Il dispositivo è compatibile con Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz, garantendo una connessione stabile e veloce.

Ad oggi ECOVACS DEEBOT X1 TURBO è in offerta su Amazon a soli 899 €, con uno sconto imperdibile del 18%. In più, procedendo con l'ordine, potrai usufruire di un ulteriore coupon di sconto pari a 150 euro!

