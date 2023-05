Oggi il Mouse WIRELESS ed ERGONOMICO è tuo ad un PREZZO MINI!

Se stai cercando il mouse perfetto per migliorare la tua produttività e l’esperienza d’uso del tuo computer, non perdere l’occasione di aggiudicarti il Logitech MX Master 3S a soli 99€! Grazie all’incredibile sconto del 27% offerto su Amazon per poche ore, potrai portare a casa uno dei mouse più amati ed efficienti sul mercato al prezzo più basso di sempre.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per averlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare a livello gratuito un abbonamento Amazon Prime. La promozione è a tempo limitato quindi fai in fretta, gli articoli stanno per terminare!

Logitech MX Master 3S: il mouse più efficiente sul mercato

Il Logitech MX Master 3S è sinonimo di prestazioni eccezionali e design innovativo. Grazie al sensore Darkfield™ ad alta precisione da 4000 DPI, potrai lavorare su qualsiasi superficie, anche sul vetro.

Il mouse è dotato di una rotellina MagSpeed elettromagnetica che offre una velocità di scorrimento estremamente veloce e silenziosa. Per garantire il massimo comfort e personalizzazione, il dispositivo è provvisto di sette pulsanti programmabili, consentendo così di adattare il mouse alle tue esigenze e abitudini lavorative.

La batteria ricaricabile integrata offre un’autonomia fino a 70 giorni con una singola carica, e in soli 3 minuti di ricarica rapida, avrai energia sufficiente per un’intera giornata di lavoro. Inoltre, il mouse supporta il controllo di più dispositivi contemporaneamente, permettendoti di passare facilmente da un computer all’altro con il semplice tocco di un pulsante.

In più c’è da sottolineare che il mouse è stato progettato pensando all’ergonomia e al benessere dell’utente. La sua forma sagomata si adatta perfettamente alla mano, garantendo un sostegno ottimale e riducendo l’affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro. Il materiale morbido e la struttura di alta qualità lo rendono uno strumento di lavoro piacevole e durevole nel tempo.

Ad oggi il Logitech MX Master 3S è disponibile su Amazon a soli 99€ grazie all’incredibile sconto del 27%. Cosa aspetti? La promozione è a tempo limitatissimo!

