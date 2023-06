OGGI il Monitor curvo Samsung da 24" lo paghi 100 EURO IN MENO

Se sei alla ricerca di un display he ti permetta di vivere un’esperienza visiva straordinaria e immersiva, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta imperdibile per il monitor Samsung S36C. Questo eccezionale dispositivo, attualmente in vendita su Amazon a soli 109,90€ con uno sconto del 47%, ti offre la possibilità di goderti immagini e contenuti di altissima qualità a un prezzo imbattibile.

La spedizione è gratuita e potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La mega offerta è limitatissima!

Monitor Samsung S36C: tutte le specifiche tecniche del dispositivo

Il monitor Samsung S36C ti offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alle sue specifiche tecniche all’avanguardia.

Con una dimensione di 36 pollici, questo monitor curvo ti avvolge completamente nell’immagine, creando un effetto di profondità e coinvolgimento unico. La risoluzione Full HD ti garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre il rapporto di contrasto dinamico migliora la resa dei colori, offrendo un’esperienza visiva vivida e realistica.

La tecnologia di retroilluminazione LED contribuisce a un’illuminazione uniforme dello schermo, eliminando eventuali sffarfallii e migliorando la qualità dell’immagine. Inoltre, la modalità Eye Saver riduce l’affaticamento visivo, consentendoti di utilizzare il monitor per lunghe sessioni senza stancarti.

Grazie all’ampio angolo di visione di 178 gradi, potrai goderti immagini chiare e dettagliate da qualsiasi posizione ti trovi di fronte allo schermo. Che tu stia lavorando, guardando film o giocando ai tuoi videogiochi preferiti, il monitor Samsung S36C ti offrirà un’esperienza visiva di alta qualità.

Aggiungi questo monitor curvo di alta qualità al tuo setup e goditi immagini e contenuti mozzafiato. Ad oggi il monitor Samsung S36C è in vendita su Amazon a soli 109,90€ con uno sconto del 47%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.