Oggi il Mini PC con processore AMD Ryzen 7 lo paghi 130 EURO IN MENO

Finalmente potrai sfruttare un Mini PC potente e versatile senza spendere un capitale con questa incredibile offerta su Amazon! Il Mini PC NiPoGi con processore AMD Ryzen 7 è ora disponibile a soli 569,99€ grazie a un coupon di sconto di 130€.

Questa è un’opportunità da non perdere per portare a casa un dispositivo di alta qualità a un prezzo imbattibile. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Fai in fretta, l’offerta è in scadenza!

Mini PC NiPoGi con AMD Ryzen 7: potenza e prestazioni straordinarie:

Il Mini PC NiPoGi è alimentato dal processore AMD Ryzen 7, offrendo una potenza di elaborazione straordinaria che soddisferà le tue esigenze informatiche più esigenti. Grazie alla frequenza di clock fino a 4,75 GHz, potrai goderti un’esperienza fluida e reattiva, sia che tu stia lavorando su progetti impegnativi, guardando film in 4K o giocando ai tuoi giochi preferiti.

Con una generosa capacità di 32 GB di RAM DDR5, il Mini PC NiPoGi ti offre un’esperienza multitasking senza problemi. Potrai eseguire diverse applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. Inoltre, con un’unità SSD da 512 GB M.2 NVMe/SATA, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file, documenti, foto e video, garantendo un accesso rapido e una maggiore efficienza.

Questo Mini PC offre una connettività versatile, inclusa la connessione Dual Band Wi-Fi 6, che ti consente di goderti una connessione Internet veloce e stabile. Con le porte HDMI e Type-C, puoi collegare facilmente il tuo Mini PC a monitor, TV o altri dispositivi per sfruttare al massimo la potenza grafica e ottenere un’esperienza di visualizzazione 4K su triplo schermo.

Il Mini PC NiPoGi è dotato del sistema operativo Windows 11 Pro, offrendo una piattaforma avanzata per svolgere il tuo lavoro e divertirti. Potrai godere di funzionalità di sicurezza avanzate, un’interfaccia intuitiva e un’ampia gamma di applicazioni disponibili per migliorare la tua produttività.

Se sei alla ricerca di un Mini PC potente, versatile e ad un prezzo eccezionale, non perdere l’offerta su Amazon. Il Mini PC NiPoGi con AMD Ryzen 7 è disponibile a soli 569,99€ con uno sconto di 130€. Porta a casa un dispositivo di alta qualità che soddisferà tutte le tue esigenze informatiche!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.