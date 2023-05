OGGI il Lenovo IdeaPad 3 lo paghi 180 EURO IN MENO: solo su Amazon

Hai bisogno di un computer affidabile e conveniente sia per lavorare che per svagarti? Abbiamo quello che fa per te! Il Lenovo Ideapad 3 è disponibile su Amazon a soli 399€ con il 31% di sconto, rispetto al prezzo originale di 579€.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino del dispositivo di ultima generazione. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Corri su Amazon, la promozione è limitatissima!

Lenovo Ideapad 3: caratteristiche e funzionalità del pc

Il Lenovo Ideapad 3 è dotato di un processore AMD Ryzen 3 3250U, 8GB di RAM e un’unità SSD da 256GB, il che lo rende perfetto per eseguire le attività quotidiane come la navigazione web, la gestione di documenti e la riproduzione di contenuti multimediali. In più, grazie alla sua scheda grafica integrata AMD Radeon, puoi anche giocare a giochi leggeri e guardare video in alta definizione.

Il pc è dotato di un display Full HD da 15,6 pollici, che offre un’ottima qualità visiva per guardare film o lavorare su documenti. Inoltre, grazie alla sua batteria a lunga durata, puoi utilizzare il computer per ore senza doverlo ricaricare.

Il Lenovo Ideapad 3 è leggero e compatto, occupando solo pochissimo spazio sulla tua scrivania o nel tuo zaino. Dispone di connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e numerose porte USB e HDMI per connettere tutti i tuoi dispositivi.

Un’altra importante caratteristica del Lenovo Ideapad 3 è la sua capacità di gestire diverse attività contemporaneamente senza compromettere le prestazioni. Il processore AMD Ryzen 3 3250U offre prestazioni potenti e veloci, consentendo di eseguire le attività quotidiane senza problemi.

Insomma, se sei alla ricerca di un computer affidabile e conveniente per lavoro o svago, il Lenovo Ideapad 3 è la scelta perfetta per te. Non perdere l’opportunità di acquistarlo a soli 399€ con il 31% di sconto su Amazon. La promozione è limitatissima e gli articoli a disposizione stanno per terminare quindi fai in fretta!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.