OGGI il Lenovo IdeaPad 3 è tuo a 120 EURO IN MENO: corri su Amazon

Se stai cercando un laptop affidabile e performante perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidinao, sei nel posto giusto! Amazon ha appena lanciato una super offerta sul Lenovo IdeaPad 3: grazie ad uno sconto del 34% oggi può essere tuo a soli 229€.

Questo vuol dire che potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione risparmiando ben 120 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. L’offerta sta per scadere quindi approfittane prima che sia troppo tardi!

Lenovo IdeaPad 3: tutte le caratteristiche e le funzionalità del laptop

Il Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un processore AMD A4-9125 dual-core, che ti consente di gestire facilmente le tue applicazioni e programmi senza alcun problema. Dispone anche di una scheda grafica AMD Radeon R3 grazie alla quale potrai godere di un’esperienza visiva di alta qualità per i tuoi giochi o i tuoi programmi.

Il dispositivo presenta un design elegante e sottile, con dimensioni di 14 pollici, che lo rendono facile da trasportare e da utilizzare ovunque tu voglia. Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi, potrai collegare il tuo laptop a qualsiasi rete senza alcun problema.

Il Lenovo IdeaPad 3 è dotato di 4 GB di RAM DDR4, che ti permette di gestire facilmente più applicazioni contemporaneamente senza subire rallentamenti. In più, grazie all’unità SSD da 128 GB, potrai archiviare i tuoi file e i tuoi programmi in modo rapido e sicuro, senza dover temere perdite di dati o tempi di caricamento troppo lunghi.

Come se non bastasse, grazie alla sua compatibilità con Windows 10, questo pc portatile ti permette di utilizzare il tuo sistema operativo preferito senza alcun problema. È dotato anche di diverse porte USB, HDMI e LAN con le quali potrai collegare facilmente il tuo laptop a qualsiasi dispositivo esterno, come monitor, tastiere o mouse.

Insomma, se stai cercando un laptop affidabile e performante a un prezzo accessibile, il Lenovo IdeaPad 3 è la scelta perfetta per te. Ad oggi, grazie ad uno sconto del 34%, può essere tuo a soli 229€ compresa spedizione gratuita. Approfitta immediatamente della mega offerta!

