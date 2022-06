Oggi è il giorno perfetto per comprare un nuovo iPhone

Se siete alla ricerca di un nuovo telefono, perché non comprare un iPhone? No, la domanda non è provocatoria e ha un suo ragionamento. Se siete stanchi di utilizzare un vecchio telefono Android e volete provare qualcosa di nuovo, sul fronte dei telefonini aventi il sistema operativo del robottino verde non avete che l’imbarazzo della scelta. Ma sul tema Apple, invece, cosa conviene acquistare?

Premetto subito che non c’è una risposta definitiva a questa domanda, non c’è una giusta. Le considerazioni cambiano e variano in base alle vostre esigenze e soprattutto al vostro budget, ma andiamo con ordine.

iPhone nuovo: quale scegliere?

Tutto nasce da una domanda, la più vecchia del mondo (o quasi): “sono stanco/a del mio vecchio telefono, ha tanti anni e me ne serve uno nuovo. Vorrei provare un iPhone, quale mi consigli?”

La risposta a innumerevoli sfaccettature. La prima riflessione che devo farvi è la seguente: siete degli appassionati di tecnologia alla ricerca dell’ultimo modello? Perché questo cambierebbe carte e allora vi consiglierei immediatamente iPhone 13 Pro che su Amazon lo portate a casa a 1128,00€.

Se invece volete semplicemente un device con iOS, veloce, reattivo, che vi permetta di godere delle ultime funzionalità della mela, con una buona fotocamera è una batteria da uso business, vi suggeriamo iPhone SE 2022, che ha anche il modem 5G. Costa 471,00€.

Se avete già un Mac, la risposta si complica perché qualsiasi melafonino andrà bene. Diciamo che i MacBook o gli iMac si comprano spesso dopo che si possiede un iPhone, ma qualora dovesse accadere il contrario, sappiate che qualunque telefono Apple di ultima generazione sarà ottimo. Vi suggerisco però un iPhone 12 o 13 così che possiate godere delle ultime caratteristiche di macOS. Il modello 13, il più venduto, lo portate a casa a soli 999,00€ in colorazione verde alpino e con 256 GB di memoria.

Buon divertimento con il vostro nuovo device.