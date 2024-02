Oggi BASTANO 16€ per la MicroSD SanDisk da 128GB (SCONTATISSIMA AL 44%)

Porta sempre con te tutti i tuoi file, sopratutto se spesso ti ritrovi in viaggi per lavoro, grazie alla SanDisk Ultra microSD da 128 GB! Oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato di soli 16 euro con uno sconto straordinario del 44%.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa occasione unica per avere uno spazio di archiviazione extra ad un prezzo così piccolo!

SanDisk Ultra microSD da 128 GB: tutti i tuoi file sempre a portata di mano

La SanDisk Ultra microSD da 128 GB è la soluzione di archiviazione perfetta se hai necessità di portare sempre con te file e contenuti anche pesanti.

Questo mini strumento offre spazio aggiuntivo per smartphone, tablet o notebook. Con una capacità di memoria da 128 GB potrai archiviare e memorizzare tutto ciò che vuoi senza più rallentare i tuoi dispositivi.

Grazie alle sue specifiche tecniche, inoltre, è particolarmente adatta a chi è appassionato di fotografia e riprese video. La sua elevata velocità di trasferimento fino a 120 MB/s permette di spostare addirittura fino a mille foto al minuto, quindi è perfetta per i professionisti in movimento che devono gestire i loro file multimediali in modo ultra rapido in ogni momento della giornata.

Allo stesso modo, le prestazioni di classe A1 della SD permettono invece di registrare e visualizzare video in Full HD con la massima fluidità e velocità.

Importante è sapere che la memory card è compatibile con dispositivi host che supportano microSDXC e microSDXC UHS-I. In particolare, se hai un Chromebook, la compatibilità certificata con i dispositivi Google garantisce un utilizzo impeccabile e senza mai rallentamenti.

Oggi la SanDisk Ultra microSD da 128 GB è disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato di soli 16 euro con uno sconto straordinario del 44%. Espandi la tua memoria, fai subito il tuo ordine!

