Ci sono dei programmi che non devono mancare sul computer di qualsiasi utente – dallo studente al professionista – e sono quelli della Suite di Office. Word, Excel e così via, sono dei must-have e per questo motivo non dovresti assolutamente farti sfuggire l’offerta per il Black Friday. Su Amazon puoi acquistare Office 2021 Home and Student (per un singolo computer, che sia Mac o PC Windows non fa differenza) al prezzo scontato di 89,99 euro, ovvero il 40% in meno rispetto al prezzo di listino non proprio per tutte le tasche (149 euro).

Office? Non si può stare senza!

Con l’acquisto di una copia di Office 2021 Home and Student ottieni le versioni aggiornate degli strumenti di produttività conosciuti per creare contenuti, mantenere l’organizzazione e collaborare in tutta facilità. Parliamo di Word, Excel, PowerPoint e OneNote.

Produci documenti e presentazioni coinvolgenti con immagini moderne, come icone e GIF animate. Trova rapidamente ciò che ti serve. Lavora contemporaneamente ad altre persone allo stesso documento con strumenti di collaborazione innovativi. Organizza e tieni traccia delle tue attività in modo più facile con gli strumenti e le funzionalità aggiornate di Office 2021.

Una volta concluso l’acquisto di Office 2021 H&S riceverai il codice di attivazione via email. Dovrai semplicemente riscattarlo e procedere poi all’installazione. Ricorda però che l’utilizzo è limitato ad un singolo PC/Mac.