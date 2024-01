OFFERTONA per i ricambi Oral-B: acquista 12 testine a prezzo SHOCK!

Sapevi che sia lo spazzolino che le testine dello spazzolino elettrico andrebbero cambiati periodicamente? Approfitta dell’offerta necessaria sulle Testine Oral-B Cross Action che trovi su Amazon: solo 29,99€ per ben 12 testine compatibili, grazie al 35% di sconto!

La testine di ricambio Oral-B Cross Action garantiscono una pulizia approfondita grazie alle setole angolate che si adattano a ogni dente. Inoltre, Amazon ha realizzato una confezione che permette alle testine di essere inserite direttamente nella buca delle lettere: ebbene sì, non dovrai neanche rimanere in casa ad aspettare il corriere!

12 Testine di Ricambi con Setole Angolate

Le testine per spazzolino Oral-B sono dotate di setole a X clinicamente testate in grado di adattarsi e raggiungere tutte le superfici dei denti, imprigionando la placca che le setole normali non riescono a raggiungere per una pulizia più profonda ed efficace. I dentisti consigliano di sostituire la testina ogni tre mesi per ottenere il 100% di efficacia dell’igiene. Le testine per spazzolino Oral-B sono dotate di setole con indicatore di utilizzo che segnala quando è il momento di sostituirla in base allo stile di spazzolamento di ognuno.

Le testine rotonde circondano ogni dente e riescono a raggiungere le aree più difficili tra di essi, rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale.

Rimuovi fino al 100% in più di placca per avere gengive più sane

Non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria: acquista le 12 testine di ricambio Oral-B Cross Action a soli 29,99€ grazie al 35% di sconto attivo su Amazon.

