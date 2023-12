OFFERTONA di Natale: SmartTV Hisense 43" a SOLI 279€ (-20%)

Sei alla ricerca di una Smart TV che offra qualità dell’immagine e funzionalità avanzate a un prezzo accessibile? La Hisense 43″ UHD 4K 43A67H, oradisponibile su Amazon a soli 279,00€ con uno sconto del 20%, è la scelta perfetta per te. Questa offerta rappresenta un’opportunità eccezionale per acquistare una TV di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Smart TV Hisense 43″ a soli 279€ con il super sconto Amazon del 20%

La Hisense 43A67H non è solo una televisione, è un centro di intrattenimento domestico che porta la visione dei tuoi programmi preferiti a un nuovo livello. Dotata di un display UHD 4K, questa TV offre una risoluzione straordinaria di 3840×2160 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate che trasformano ogni visione in un’esperienza coinvolgente.

Uno degli aspetti più impressionanti di questa TV è la sua capacità di supportare HDR10+ Decoding e Dolby Vision, che migliorano ulteriormente la qualità dell’immagine. Queste tecnologie offrono colori più vivaci, contrasti più profondi e una gamma dinamica più ampia, rendendo ogni scena più realistica e immersiva.

La Hisense 43A67H è anche una Smart TV con VIDAA 5.0, un sistema operativo intuitivo e facile da usare che ti dà accesso a una vasta gamma di contenuti di intrattenimento, tra cui Netflix, Amazon Instant Video e molti altri. Puoi navigare facilmente tra le tue app preferite, rendendo la tua esperienza televisiva più personalizzata e soddisfacente.

Inoltre, questa TV è dotata di controlli vocali Alexa, permettendoti di controllare la tua TV con la tua voce. Puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, controllare i dispositivi per la casa intelligente, e molto altro ancora, tutto senza alzarti dal divano.

La Hisense 43A67H è anche dotata di un Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e lativù 4K, garantendo che tu sia sempre in grado di accedere ai migliori canali televisivi in alta definizione. E con la sua classe di efficienza energetica F, questa TV è anche un’opzione ecologica per la tua casa.

La Hisense 43″ UHD 4K 43A67H è disponibile a 279,00€ su Amazon con uno sconto del 20%.