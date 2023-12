OFFERTE SUPER: Cuffie Creative crollano di prezzo per Natale!

L’opportunità di acquistare le CREATIVE Cuffie Zen Hybrid Wireless Over-Ear a un prezzo straordinario è ora realtà su Amazon. Grazie a un coupon di sconto di 31€, queste cuffie di alta qualità sono disponibili a soli 46,99€. Un’offerta così vantaggiosa merita attenzione, soprattutto per chi è alla ricerca di un’esperienza audio superiore senza spendere una fortuna.

Le CREATIVE Cuffie Zen Hybrid si distinguono per le loro caratteristiche tecniche avanzate. Con la cancellazione attiva ibrida del rumore, queste cuffie sono capaci di sopprimere fino al 95% dei rumori ambientali. Questa tecnologia, che combina tecniche Feedforward e Feedback ANC, utilizza quattro microfoni per garantire un’esperienza di ascolto immersiva e priva di distrazioni. Inoltre, la modalità ambiente permette di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, una funzionalità utile in molti contesti.

La durata della batteria è un altro punto di forza. Con fino a 27 ore di autonomia con ANC attivo (e 37 ore con ANC disattivo), queste cuffie sono ideali per un uso prolungato. La ricarica rapida di soli 5 minuti offre fino a 5 ore di musica, un vantaggio notevole per chi è sempre in movimento. La connettività Bluetooth 5.0 assicura un’esperienza wireless fluida, mentre il supporto per il codec audio AAC migliora ulteriormente la qualità del suono.

Il comfort non è stato trascurato. I driver al neodimio da 40 mm offrono un suono di alta qualità, con bassi precisi e alti chiari e puliti. Il design delle cuffie è pensato per il massimo comfort, con un nucleo interno rinforzato in acciaio e padiglioni in ecopelle morbida, che si adattano comodamente anche dopo ore di ascolto.

A questo prezzo di soli 46,99€, grazie al coupon di sconto di 31€ su Amazon, le CREATIVE Cuffie Zen Hybrid Wireless Over-Ear rappresentano un’opportunità imperdibile. Non solo offrono prestazioni audio eccellenti e comfort di lunga durata, ma lo fanno a un prezzo accessibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.