Il MacBook Pro 16″ con tutti i fronzoli, 16GB RAM e Archiviazione SSD da 1TB è scontato della bellezza di 800€. Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, lo paghi solo 2.299€ in versione argento invece di 3.099€. Anche a rate da 459€ al mese per 5 mesi a tasso zero reale, senza altre spese né brutte sorprese. Ma ti converrà far presto perché un’offerta sui MacBook Pro di fascia alta non si era mai vista a nostra memoria.

A colpo d’occhio

Il MacBook Pro 2019 (16″, 16GB RAM, Archiviazione 1TB) di Apple è un portatile potente e versatile che offre le seguenti caratteristiche e prestazioni:

Processore Intel Core i9 8-core di nona generazione che raggiunge una velocità di 4,8GHz con Turbo Boost e gestisce operazioni complesse e file di grosse dimensioni.

Display Retina da 16″ con tecnologia True Tone che regola automaticamente il bilanciamento del colore in base alla luce ambientale e offre una risoluzione di 3072×1920 pixel e una luminosità di 500 nit.

Touch Bar e Touch ID che permettono di accedere rapidamente a funzioni personalizzabili e di sbloccare il portatile con l’impronta digitale.

Grafica AMD Radeon Pro 5500M con memoria GDDR6 che offre prestazioni grafiche elevate per applicazioni professionali come editing video, rendering 3D e gaming.

Perché Acquistarlo

Il MacBook Pro 2019 (16″, 16GB RAM, Archiviazione 1TB) di Apple è un laptop potente ed elegante, progettato per soddisfare le esigenze di utenti professionisti e creativi.

Una delle principali caratteristiche del MacBook Pro 2019 è il processore Intel Core i9 8-core di nona generazione, che offre prestazioni di alto livello e una velocità di clock fino a 5,0 GHz. Questo processore consente di eseguire facilmente applicazioni e processi complessi come l’editing video, la modellazione 3D e lo sviluppo software.

Il display Retina da 16″ con tecnologia True Tone offre una risoluzione di 3072 x 1920 pixel, con una luminosità massima di 500 nit. La tecnologia True Tone regola automaticamente il bilanciamento del bianco dello schermo in base all’illuminazione dell’ambiente circostante, per una migliore resa dei colori e un’esperienza di visualizzazione più confortevole per gli occhi.

La Touch Bar è una caratteristica unica del MacBook Pro 2019: si tratta di una striscia di vetro situata sopra la tastiera che sostituisce la tradizionale riga di tasti funzione. La Touch Bar cambia automaticamente in base all’applicazione in uso, mostrando pulsanti e controlli specifici per quella particolare applicazione.

Il Touch ID è un sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione del MacBook Pro 2019. Permette di sbloccare rapidamente il laptop e accedere alle applicazioni e ai file protetti da password, senza dover digitare manualmente la password.

La scheda grafica AMD Radeon Pro 5500M con memoria GDDR6 offre un’ottima performance grafica, consentendo di gestire facilmente l’editing video, la modellazione 3D e altre attività intensive in termini di grafica. Questa scheda grafica è dotata di 4 GB o 8 GB di memoria dedicata, a seconda della configurazione scelta.

Acquista ora il MacBook Pro 16″ con 16GB RAM e SSD da 1TB a soli 2.299€. Le scorte probabilmente dureranno pochissimo.

