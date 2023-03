Tra le caratteristiche di iPhone 12 e iPhone 13 c’è il supporto alla tecnologia MagSafe. Questa consente l’utilizzo di accessori da agganciare magneticamente sul retro degli smartphone, come battery pack e portafogli. Anker è tra le aziende più note in fatto di accessori per i device dell’azienda di Cupertino, sempre validi e affidabili.

Oggi in offerta c’è il caricabatterie magnetico PowerCore Magnetic 5K, che funge all’occorrenza anche da supporto da scrivania. Davvero utile, non c’è dubbio. Lo sconto 15 euro è valido solo per il modello nella colorazione Black.

È munito di un versatile cavalletto pieghevole che mantiene il tuo iPhone 12/13 in posizione verticale.

Il magnete è molto potente e si aggancia in posizione per garantire un perfetto allineamento e una carica efficiente.

Il design è compatto: il caricabatterie misura appena 12,5 mm, quindi puoi rispondere a chiamate, scattare selfie e fare tanto altro con una sola mano.

La nuova tecnologia Mini Cell di Anker riduce le dimensioni complessive della batteria senza compromettere la potenza e l’efficienza di ricarica.

Contenuto della confezione: Anker 622 batteria magnetica (MagGo), cavo da 23,6 pollici (60 cm) da USB-C a USB-C, guida di benvenuto, garanzia di 24 mesi.

Acquista Anker PowerCore Magnetic 5K a 44,99€ invece di 59,99€

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.