Quale migliore occasione dei saldi di primavera su Amazon per l’acquisto di gadget per rendere la propria casa più smart? In questo articolo ti indichiamo gli sconti sui termostati a marchio Netatmo, brand leader in questo preciso settore.

In chiusura troverai anche altri articoli dell’azienda francese, ma per usi diversi, come telecamere Wi-Fi per l’esterno e sensori intelligenti per porte e finestre.

Insomma, queste offerte di primavera sono (anche) all’insegna di Netatmo.

Valvole Termostatiche Wifi Intelligenti – Kit di base

Riscalda la tua abitazione dove, come e quando occorre, e risparmia energia grazie alle modalità Assente e Antigelo e alla funzione Rilevamento Finestra Aperta. Consulta la cronologia dei dati per monitorare e ottimizzare i tuoi consumi, stanza per stanza.

Comanda a distanza da smartphone, tablet o computer, regalati la libertà del comando vocale con compatibilità Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google. La funzione Auto-Adapt integra il meteo esterno con le caratteristiche termiche dell’abitazione, per offrire la temperatura desiderata.

Termostato Wi-fi Intelligente per caldaia individuale

Risparmia con un programma di riscaldamento domestico basato sui tuoi bisogni; se vai in vacanza, puoi programmare le modalità Assente e Antigelo. Controllo a distanza e con la voce: comanda a distanza il tuo Termostato Intelligente da smartphone, tablet o computer; regalati la libertà del comando vocale con compatibilità Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google.

Il Termostato Intelligente Netatmo è compatibile con la maggior parte dei modelli di caldaia (elettricità, gas, kerosene, legna, pompa di calore).

Valvola Termostatica Wi-fi Intelligente

Le Valvole Termostatiche Intelligenti Aggiuntive funzionano solo con il Termostato Intelligente Netatmo o con lo Starter Pack – Valvole Termostatiche Intelligenti. Controllo a distanza e con la voce : comanda a distanza il tuo Valvole Termostatiche Intelligenti Aggiuntive da smartphone, tablet o computer regalati la libertà del comando vocale con compatibilità Amazon Alexa, Apple HomeKit e Assistente Google.

Le Valvole Termostatiche Intelligenti Netatmo sono compatibili con il 90% dei termosifoni ad acqua calda, grazie agli adattatori in dotazione. La funzione Auto-Adapt integra il meteo esterno con le caratteristiche termiche dell’abitazione, per garantire la temperatura desiderata.

Altri accessori smart Netatmo

Stazione Meteo con Sensore Esterno Wireless

Telecamera Wi-fi Interna Intelligente con sensore di movimento e visione notturna

Campanello Intelligente con videocamera

Telecamera Wi-Fi per esterni con luce integrata e sensore di movimento

Sensori Intelligenti per Porte e Finestre

Sirena Interna Intelligente

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.