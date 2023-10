Google Pixel a prezzo stracciato alla Festa delle Offerte Prime

Amazon ha lanciato una serie di sconti imperdibili sui dispositivi Google Pixel. Se state pensando di rinnovare il vostro smartphone o di fare un regalo tecnologico, questo è il momento giusto. Non perdete l’opportunità di mettere le mani su questi gioielli della tecnologia a prezzi mai visti prima!

Google Pixel 7 – Bianco Ghiaccio

Il Google Pixel 7 si presenta con un design elegante nel colore “Bianco Ghiaccio”. Ma non è solo l’estetica a renderlo speciale. Questo smartphone è dotato del processore Google Tensor G2, che lo rende più veloce, efficiente e sicuro rispetto ai modelli precedenti. La sua fotocamera, grazie a Real Tone, è in grado di scattare foto incredibilmente realistiche e video di forte impatto con l’effetto Cinematic Blur.

Una delle caratteristiche più apprezzate è sicuramente la sua batteria adattiva, che può durare oltre 24 ore. E se attivi il risparmio energetico estremo, la batteria può arrivare fino a 72 ore! Un vero e proprio record.

Il display del Pixel 7 è nitido, con colori luminosi e intensi, rendendo ogni esperienza visiva unica. E per chi è sempre alla ricerca di sicurezza, questo dispositivo è dotato del chip di sicurezza Titan M2 e della VPN di Google One integrata, garantendo protezione per le tue informazioni personali e le tue attività online.

E non finisce qui! Grazie alla funzionalità Traduzione dal vivo, puoi comprendere conversazioni in 48 lingue diverse, tradurre menù in lingua straniera con la fotocamera o messaggi in tempo reale. Una vera e propria rivoluzione per chi ama viaggiare o ha la necessità di comunicare in lingue diverse.

Acquista ora il Google Pixel 7 su Amazon a soli 606,46€ e approfitta dello sconto del 6%.

Google Pixel 7a

Il Google Pixel 7Aa non è un semplice smartphone di fascia media. Dotato del potente processore Tensor G2, offre prestazioni paragonabili a quelle dei top di gamma. Ma non è solo la potenza a renderlo speciale. Il comparto fotografico è di tutto rispetto, garantendo scatti di qualità in ogni condizione. E che dire del display? Un OLED di alta qualità, con le stesse caratteristiche del Pixel 7, ma leggermente più piccolo.

Con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (con la possibilità di scegliere anche il taglio da 256GB per il Pixel 7), avrai tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno. E non preoccuparti della connettività: il Pixel 7A supporta sia nano SIM che eSim, e offre il Bluetooth 5.3, un passo avanti rispetto ai modelli precedenti.

In conclusione, se stai cercando un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile, il Google Pixel 7A è la scelta giusta per te. E con l’offerta di Amazon, avrai anche un paio di auricolari di alta qualità in omaggio. Non aspettare troppo, le scorte potrebbero esaurirsi presto!

