La nostra teoria è la seguente. Tutti hanno messo in standby la carta di credito in attesa degli sconti del Black Friday che partono il 18, e ciò ha costretto l’algoritmo ad abbassare i prezzi. È l’unica spiegazione che ci diamo per la cascata di sconti sui prodotti Apple delle ultime ore: roba mai vista prima e che di sicuro rivedremo per molto tempo. Amazon oggi sconta tutto, da MacBook Pro a Mac mini, da iPad Pro a Apple Watch.

Ecco tutti gli sconti sui prodotti Apple più incredibili della giornata. Ed è qualcosa di davvero notevole.

⚠️ Importante: Se non avete mai usufruito del ritiro presso un Amazon Hub/Locker, probabilmente potete usufruire di un ulteriore sconto di 10€. Fate clic qui per conoscere i dettagli e attivare la promo per il vostro account.

Sconti iPhone

iPhone 14 Plus – da 128GB e nella tinta Azzurra- è attualmente a acquistabile su Amazon al prezzo più basso di sempre: lo paghi 919€. Lo sconto di ben 260€ viene applicato anche se scegli di pagare a rate: 5 rate da 183€.

Sconti iPad

Amazon propone iPad Pro 11″ Wi-Fi, 128GB Grigio Siderale a un ottimo prezzo, e lo sconto di 236€ sul prezzo di listino rimane anche se lo acquisti a rate da 166€/mese per 5 mesi. Ovviamente con disponibilità immediata o in un’unica soluzione a 833€ con spedizione.

È in sconto anche iPad Pro 11″ (WiFi 256GB) a soli 935€, anche lui a rate.

Infine anche l’iPad di nona generazione con display da 10,2 pollici è in super offerta. Parliamo di un onesto sconto di 80€ sul prezzo standard per la configurazione Argento da 64GB e di ben 102€ di sconto per quella Grigio Siderale da 64GB. Anche a rate da 67€ al mese con consegna immediata e interessi zero reali.

Sconti Mac

MINIMO STORICO assoluto per Mac mini M1. La versione da 512GB scende ben al di sotto della soglia psicologica dei 900€ e costa solo 818€ con disponibilità immediata; in alternativa, la versione da 256GB costa solo 638€ anche a rate a interessi zero reali.

E che dire del MacBook Pro M1 Pro? Grazie allo sconto esagerato di 627€, lo paghi 2.222€ oppure 444€ al mese per 5 mesi.

Pioggia di sconti su iMac, nelle colorazioni Argento, Verde e Rosa. Grazie all’offerta di Amazon ti porti a casa un iMac da 24″ con chip M1 ad un prezzi davvero interessante: solo 1.340€ con disponibilità immediata invece di 1.719€.

Sconti Apple Watch

Apple Watch Series 8 GPS costa meno che al Black Friday: lo acquistate a 397€ su Amazon con consegna rapida se avete Prime. Difficile battere un prezzo così.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.