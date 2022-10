Offerte esclusive Prime: tutti i prodotti BOSE in SCONTO

Bose è un marchio attivo da quasi 60 anni nel mercato delle apparecchiature audio e non ha mai tradito le elevate aspettative di milioni di audiofili. Ancora oggi è tra i marchi più apprezzati perché è riuscito ad adeguarsi ai tempi lanciando prodotti che abbracciano, con successo, le più moderne tecnologie. Cuffie over-ear, auricolari wireless, altoparlanti, soundbar: con Bose si va sempre sul sicuro, e in questi due pazzi giorni su Amazon – in occasione delle Offerte Esclusive Prime – bisogna assolutamente approfittare di sconti che si avvicinano addirittura al 50%.

Bose 700 Bluetooth (con Alexa)

Le cuffie over-ear Bose 700 integrano 11 livelli di riduzione del rumore per godersi musica, podcast, video e chiamate senza alcuna distrazione. Il suono è nitido e chiaro, i bassi sono ricchi e profondi. Per quanto riguarda l’acquisizione vocale, le cuffie sono dotate di un sistema a quattro microfoni, in grado di captare la voce e – allo stesso tempo – ridurre i rumori in sottofondo. Infine, includono il supporto all’assistente vocale Alexa.

Il prezzo di listino delle Bose 700 è 399,95 euro, ma oggi – grazie allo sconto del 45% – le puoi acquistare a 218,99 euro.

Altoparlante Bluetooth SoundLink Color II

Il SoundLink Color II è un diffusore Bluetooth compatto e impermeabile, con rivestimento in silicone. Sulla parte alta è munito di tutti i pulsanti necessari al suo utilizzo, e dispone anche di un microfono per chiamate personali e teleconferenze. La batteria garantisce fino a 8 ore di ascolto con una singola carica.

Auricolari QuietComfort con cancellazione del rumore

Gli auricolari wireless QuietComfort con riduzione del rumore avanzata e un suono ad alta fedeltà sono caratterizzati dagli inserti StayHear Max, per il massimo del comfort (da cui il nome del prodotto).

L’architettura acustica e la funzione Active EQ garantiscono un suono nitido e bilanciato.

I microfoni eliminano i rumori circostanti e si concentrano sulla voce dell’utente per chiamate più chiare.

Gli EarBuds QuietComfort di Bose sono in offerta a 159,99 euro (da 279,95 euro).

Bose SoundSport Wireless

I SoundSport sono auricolari wireless perfetti per chiunque svolga attività fisica e sono resistenti al sudore e agli agenti atmosferici. Hanno inserti StayHear+ stabili (3 misure diverse), comodi pulsanti fisici per la gestione delle chiamate e dei contenuti audio e integrano una batteria che garantisce autonomia anche per le sessioni di allenamento più lunghe.

Puoi acquistarli in offerta a 99,99 euro (prima 149,95 euro).

Bose S1 Pro – Sistema di altoparlanti Bluetooth senza batteria

L’S1 Pro è un altoparlante Bluetooth con ingressi per microfoni e strumenti musicali (tastiera o chitarra, ad esempio). Perfetto per feste o eventi all’aperto, il prezzo di listino (599 euro) è abbastanza proibitivo, ma per il festival delle offerte di Amazon è acquistabile a 494,99 euro.

Dimensioni e peso: ‎27.94 x 23.87 x 33.27 cm; 8.12 Kg

Soundbar 500 Bluetooth con Alexa

La Bose 500 è una soundbar potente e sottile che ti offre un’esperienza d’audio ottima, pur occupando pochissimo spazio. Puoi utilizzarla sia con il telecomando in dotazione che tramite l’applicazione Bose Music gratuita su App Store e Play Store.

Il suono è ricco e ben equalizzato, non importa quale sia la fonte. A tal proposito, puoi optare anche per servizi musicali in streaming come Spotify e Amazon Music. Ti segnalo infine l’aspetto smart di questo accessorio: è compatibile con Alexa.

