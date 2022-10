Offerte esclusive Prime: tutti i prodotti Amazon in offerta

Le Offerte Esclusive Prime 2022 sono ufficialmente partite, portando in dote oltre 48 ore di sconti esagerati fino a oltre il 70%. E poiché alcune delle promo più interessanti sono quelle del colosso stesso dell’e-commerce, ecco tutti i prodotti Amazon in offerta.

Fire Stick

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

Fire TV Cube

Fire TV Stick 4K Max con telecomando vocale Alexa

Smart Speaker Echo

Echo Dot 3ª gen.

Con lo sconto del 64%, l’Echo Dot di 3ª generazione passa da 49,99 euro a 17,99 euro. E se preferisci, puoi pagare anche usufruendo del servizio di rateizzazione offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 3,60 euro al mese.

Volendo, c’è anche il bundle Echo Dot di 3ª generazione + presa intelligente di Meross a soli 22 euro.

Echo Dot 4ª Gen.

Echo Show 5

Echo Show 15

Sembra un quadro, ma in realtà nasconde un vero e proprio forziere di informazioni, intrattenimento e sicurezza. È il bellissimo Echo Show 15.

E-Reader Kindle

Amazon sconta tutti tutti i suoi bellissimi e-Reader Kindle, dal PaperWhite da 16GB a quello Water Resistant da 32GB. Qui c’è la lista al completo:

Webcam Blink

Le videocamera della serie Blink sono semplici da usare, non richiedono interventi in muratura (vanno con cavo o a batteria), vantano una lunga autonomia, un robusto supporto software e funzionano magnificamente con Alexa. Sono l’ideale per mettere in sicurezza casa e ufficio, senza fili e da esterno a partire da 22€ spedizioni incluse.

Amazon Smart Air Quality Monitor

Gli accessori per il monitoraggio dell’aria – a patto che siano affidabili e di qualità, sia chiaro – sono strumenti utilissimi sia per il proprio appartamento per l’ambiente di lavoro. Tra i più gettonati c’è lo Smart Air Quality Monitor di Amazon, che ti permette di dare un’occhiata ai dati sulla qualità dell’aria direttamente dal tuo iPhone (o da un device Android). Sappi che oggi, grazie al super sconto del 38%, ti costa solo 49,99€ e l’offerta è valida anche se scegli di pagare a rate: 5 da 10 euro al mese.

Router WiFi Mesh Eero

Eero è la fortunata serie di Router WiFi Mesh di Amazon che semplifica la creazione di una rete WiFi distribuita stabile, veloce, potente e soprattutto senza buchi. Ne esistono diverse versioni, a seconda delle esigenze, della portata e della velocità massima. Ecco tutti i modelli in offerta:

Sistema Wi-Fi 6 mesh tri-band Amazon eero Pro 6 (Kit da 3)

eero Pro set da 1, fino a 160 m²

eero Pro 6 Wi-Fi 6 mesh tri-band

eero router/extender mesh Wi-Fi, set da 3

eero 6 extender Wi-Fi 6 mesh dual-band

eero 6 sistema Wi-Fi con hub Zigbee (kit da 3)

Amazon eero Pro 6E (con Hub Zigbee, Kit da 2)