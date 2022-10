Non hai trovato il televisore smart adatto alle tue esigenze tra quelli a marchio Samsung? Allora dovresti prendere in considerazione il TCL 40S5209 da 40″ con risoluzione Full HD e Android TV. Nell’ultimo giorno delle Offerte Esclusive Prime, infatti, il suo prezzo passa da 299 euro a 189,99 euro grazie all’ottimo sconto del 36%. Non devi fare altro che cliccare su “aggiungi al carrello” e l’affare è fatto.

Per chi non la conoscesse, TCL è tra le aziende impegnate (anche) nel mercato dei televisori con la miglior crescita negli ultimi anni. Con il passare del tempo ha conquistato milioni di utenti a suon di prodotti di assoluta qualità ma a costi più contenuti rispetto alla concorrenza. E questo, diciamoci la verità, è solo un bene per il consumatore.

Il TCL 40S5209, come detto poco sopra, è uno Smart TV del 2022 da 40 pollici con risoluzione Full HD (1080p) e tante altre chicche che lo rendono davvero appetibile. Il sistema operativo è Android TV (affidabile, veloce e compatibile con praticamente tutte le principali piattaforme di streaming, come Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+ e così via), poi ci sono anche il supporto al Dolby Atmos, all’HDR e al Micro Dimming così come la compatibilità con Google Assistant, Chromecast e Google Home.

Insomma, è un prodotto che più smart non si può.

Con lo Smart TV TCL (richiestissimo in questi giorni di sfrenate offerte su Amazon) ti lanci nell’intrattenimento spendendo davvero pochissimo. Devo però ricordarti che lo sconto del 36% sarà attivo solo fino alle 23:59 di oggi 12 novembre. Scattata la mezzanotte il prezzo tornerà ai 299 euro di listino.