Nel lungo elenco delle caratteristiche di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 figura anche il supporto alla tecnologia MagSafe. Per chi non la conoscesse, questa consente l’utilizzo di accessori da agganciare magneticamente al retro degli smartphone, come battery pack e portafogli. Anker, tra le aziende più note in fatto di accessori per i device dell’azienda di Cupertino, si è inserita (anche) in questo preciso settore del mercato con accessori come il PowerCore Magnetic 5K, che è attualmente in super sconto su Amazon.

L’accessorio MagSafe, con lo sconto del 31%, si inserisce tra le Offerte Esclusive Prime. Ciò però significa che il prezzo in promozione di 32,99 euro sarà disponibile solo fino alle 23:59 di domani, 12 ottobre. Meglio affrettarsi!

Il PowerCore Magnetic 5K di Anker si traduce in un gesto semplicissimo: basta infatti agganciare magneticamente il power bank al retro di iPhone 12/13/14 per dare il via alla ricarica sfruttando la tecnologia MagSafe.

Con una capacità di 5000mAh, il gadget assicura diversi cicli di ricarica, quindi non hai nulla da temere: anche nei momenti di maggior bisogno, non vedrai mai arrivare la batteria del tuo smartphone allo 0%.

Altro aspetto da sottolineare è il sistema di sicurezza MultiProtect che include il rilevamento di oggetto estranei e previene guai come sovraccarichi, cortocircuiti, sbalzi improvvisi della temperatura (dell’accessorio e dello smartphone) e altro ancora.

All’interno della confezione, oltre al power bank, trovi il cavo da USB-C a USB-C necessario per caricare il PowerCore Magnetic, una guida e la garanzia che copre ben 18 mesi.