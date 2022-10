Un mese fa circa si aggirava intorno ai 480 euro, oggi invece – in occasione delle Offerte Esclusive Prime – lo spettacolare Nothing Phone (1) tocca un nuovo minimo storico e diventa acquistabile (solo per poche ore) a meno di 430 euro.

Nothing Phone (1): un design così non si era mai visto

Basta dare un’occhiata sul retro per rendersi conto del fatto che sul mercato non ci sono altri smartphone con questo look. L’hardware interno infatti è (parzialmente) visibile e proprio per questo motivo, lo si potrebbe definire un design “coraggioso” (e sicuramente diverso da quello proposto da Apple anche in questo 2022, con iPhone 14 e 14 Pro), perché si discosta totalmente dalla norma.

Lo sguardo si posa subito sulla Glyph Interface, composta da schemi luminosi che reagiscono alle chiamate in entrata, allo stato di ricarica, alle notifiche delle applicazioni e tanto altro ancora. Il tutto è protetto da un Gorilla Glass, utilizzato anche sulla parte frontale.

Ma non ci si può limitare a parlare della trasparenza del retro. La doppia fotocamera posteriore da 50MP (il sensore della principale ha una apertura ƒ/1.8) e doppia stabilizzazione dell’immagine garantisce scatti sempre nitidi e ampi, con un campo visivo di 114°. Funzioni smart, come il rilevamento della scena e la modalità notturna, fanno il resto. Per quanto riguarda i video, Phone (1) registra video a 4K HDR a 60 fps.

Concludiamo con le due punte di diamante: display OLED da 6.55″ HDR10+ a 120 Hz e processore Qualcomm Snapdragon 778G+.

Ah, il sistema operativo? Android custom con Nothing OS.