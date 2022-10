Offerte Esclusive Prime: le migliori alternative alle AirPods Max

Che le AirPods Max di Apple siano cuffie over-ear Bluetooth di straordinaria fattura è cosa abbastanza nota. Il loro problema è principalmente il prezzo, dato che – da listino – comportano una spesa di ben 629 euro. Un costo elevato (ma giustificato da una scheda tecnica di assoluto spessore) che non incontra il favore degli utenti. E dunque, che si può fare? Beh, si punta su un prodotto simile, più economico ma comunque di qualità.

In queste bollenti ore dove impazzano su Amazon le Offerte Esclusive Prime, per fortuna, ci sono anche cuffie wireless in promozione con sconti che toccano addirittura il 60%. Ecco dunque le migliori alternative alle AirPods Max di Apple.

Sony WH-1000XM4 (-40%)

Le principali caratteristiche delle cuffie Sony WH-1000XM4: cancellazione attiva del rumore, supporto Hi-Res Audio, tecnologia DSEE Extreme, funzione Speak-to-Chat, spegnimento automatico quando non vengono indossate, possibilità di connessione in contemporanea a due dispositivi Bluetooth.

Bose 700 (-45%)

Caratteristiche principali: 11 livelli di riduzione del rumore, suono realistico e coinvolgente, sistema di microfoni che si adatta agli ambienti rumorosi e ventosi, supporto ad Alexa e Google Assistant, autonomia di 20 ore, comandi touch.

Sennheiser HD 450SE con Alexa (-60%)

Caratteristiche principali: Bluetooth 5.0, supporto dei codec AAC e AptX Low Latency, cancellazione attiva del rumore, supporto ad Alexa, Siri e Google Assistant, supporto dell’app di Sennheiser.

Beats Studio3 Wireless (-48%)

Caratteristiche principali: compatibilità con iOS e Android, cancellazione attiva del rumore, calibrazione audio in tempo reale, autonomia di 22 ore, chip Apple W1, supporto alla tecnologia Fast Charge (10 minuti di ricarica per 3 ore di ascolto).

Jabra Elite (-40%)

Caratteristiche principali: design pieghevole, cuscinetti in memory foam, batteria con autonomia fino a 50 ore, tecnologia di esperienza sonora personalizzata Jabra MySound.

