Non è chiaro quando e se si aggiungerà al listino di prodotti Apple un iMac da 27″ di nuova generazione. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi, perché l’All-in-One del 2020, con Intel Core i5 di decima generazione e display Retina 5K, è ancora un gigante della sua categoria e oggi – nel pieno delle Offerte Esclusive Prime – è acquistabile su Amazon con un risparmio di oltre 500 euro.

Il costo finale passa a 1539 euro grazie allo sconto del 25%, valido anche in caso di pagamento a rate tramite il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 307,80 euro al mese.

C’è poco da discutere: l’iMac – a prescindere dalla sua configurazione – è l’AiO per eccellenza. La macchina di Apple garantisce il meglio sotto tutti i punti di vista, dalle prestazioni al design, fino ai materiali utilizzati (dentro e fuori). È la testimonianza di quella perfezione che il compianto Steve Jobs cercava in ogni prodotto made-in-Cupertino.

Il modello con Display Retina 5K da 27 pollici, ovvero quello oggi in super sconto, è davvero fenomenale. Esteticamente lo conosciamo tutti ormai, ma le sorprese non mancano anche dietro il fantastico pannello frontale. Il cuore pulsante è il processore Intel Core i5 di decima generazione, supportato alla grande da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione su SSD.

Il sistema operativo è macOS ed è importante precisare che potrai installare anche l’ultimo aggiornamento, ovvero macOS Ventura. Stando alle ultime notizie, Apple dovrebbero rilasciarlo tra pochi giorni, sicuro entro la fine del mese.

Con un iMac di questo tipo potrai sbizzarrirti in qualsiasi cosa, dall’intrattenimento al lavoro, anche utilizzando software notoriamente “pesanti” come Photoshop, Premiere e così via. Non riscontrerai alcun rallentamento o crash improvvisi (queste problematiche lasciamole ad altre piattaforme…).

La promozione odierna (parte delle Offerte Esclusive Prime di Amazon) è strepitosa ma ha una durata limitata. E dunque, se sei interessato/a all’iMac da 27″ 5K, ti consiglio di aggiungerlo in tempi record al carrello.