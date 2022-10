Offerte Esclusive Prime: i migliori giradischi Bluetooth in offerta

Se hai molti vinili che vuoi immortalare per sempre e conservare in digitale, mantenendo inalterato tutto il gusto retrò dell’originale, ecco 5 prodotti per risolvere con poca spesa, massima resa e molto design. Grazie alle Offerte Esclusive Prime, i giradischi Bluetooth sono super scontati.

ANGELS HORN Giradischi Vinile

Facile da trasportare e usare, questo Giradischi senza fili vanta un suono ad alta fedeltà, 2 velocità con trasmissione a cinghia e uno stilo magnetico mobile per riprodurre tutti i tuoi dischi 33 1/3 e 45 giri via Bluetooth. Il tutto con altoparlanti caldi e senza distorsioni.

Include Phono Line e Preamplificatore integrati per connettere gli speaker doppi inclusi o i propri altoparlanti tramite i cavi di uscita RCA doppio. Costa solo 179€ invece 239€ .

DIGITNOW! Giradischi Vinile Bluetooth

DIGITNOW! Giradischi Vinile Bluetooth permette di convertire i vinile in MP3 utilizzando una connessione USB a un Mac o PC. Inoltre, include funzionalità Bluetooth per la riproduzione diretta di tutta la musica da iPhone, smartphone Android, tablet. Il piatto in lega di alluminio lavorato con precisione crea una massa inerziale uniforme per una perfetta stabilità e rotazione.

E grazie a un coupon di 20€ di sconto aggiuntive, lo paghi solo 159,99€.

Giradischi Vinile Bluetooth Retrò

Altoparlanti incorporati, Ingresso Bluetooth, connessione USB e uscita linea RCA per questo Giradischi Vinile Bluetooth dal gusto Retrò. Supporta 3 velocità di ascolto (33-1 / 3, 45 e 78 rpm) e 3 dimensioni dei dischi (7 pollici, 10 pollici e 12 pollici). La base del giradischi adotta un design a cinghia di trasmissione con molla che assorbe notevolmente la forza d’impatto e offre musica fluida di alta qualità.

Lo paghi solo 49€ incluse spedizioni.

Trevi TT 1072 DAB

Trevi TT 1072 DAB è un sistema Giradischi Stereo Bluetooth con Ricevitore Digitale DAB / DAB+, Funzione Encoding integrata, Lettore Mp3, CD, USB, Aux-In, SD e addirittura musicassette.

Come giradischi supporta tre velocità (33, 45 e 78 giri); come riproduttore/registratore di cassette include invece autostop. Può dunque registrare da vinile, cd, cassette, aux-in, radio verso Bluetooth e cassette. Include Ingresso aux-in.

Lo paghi solo 149€ invece di 199€ .

JAM Spun Out Turntable

Ascolta i tuoi dischi vintage preferiti in modalità wireless tramite Bluetooth col giradischi Jam Spun Out: basta accoppiare l’apparecchio al tuo altoparlante tramite Bluetooth; suono senza interruzioni e con alta qualità di riproduzione. Puoi anche digitalizzare i vinili in formato MP3 collegandolo al PC o Mac, scaricare i file sul tuo smartphone e goderti i tuoi artisti preferiti.