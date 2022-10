Offerte esclusive Prime: come prepararsi al meglio all'evento

L’orologio scorre, e tra poche ore scatteranno le Offerte esclusive Prime. Due giorni di sconti a pioggia su migliaia di prodotti e marche. Ecco tutte le info e le dritte migliori per fare affari d’oro.

Quando iniziano le le Offerte esclusive Prime?

L’evento partirà ufficialmente alla mezzanotte di martedì 11 ottobre e andrà avanti non-stop per 48 ore, esattamente fino alle 23:59 di mercoledì 12 ottobre.

Posso partecipare se non sono iscritto a Prime?

La condizione per accedere alle Offerte esclusive Prime è di essere abbonati ad Amazon Prime. La buona notizia però è che rientrano nella promo anche gli utenti iscritti alla prova gratuita di 30 giorni. Si tratta di un’occasione irripetibile, anche perché potete approfittare degli sconti e disdire il servizio non appena ricevete i prodotti, senza che il rinnovo. Alcune offerte saranno aperte anche ai non abbonati, ma gli sconti potrebbero non essere altrettanto vantaggiosi.

ps: gli studenti pagano molto, molto meno e ottengono molto molto di più.

Quanto si risparmia?

Dipende dal prodotto e dalla scontistica applicata. Un buon consiglio per sapere se il prezzo è giusto è verificare il link del prodotto su Keepa o CamelCamelCamel. Si tratta di siti che monitorano l’andamento dei prezzi di tutti i prodotti del catalogo Amazon; è sufficiente copiare il link Amazon o il codice Asin (che trovate trova nella scheda “Dettagli prodotto” su Amazon) e inserirlo all’interno della barra di ricerca di questi portali per verificare il prezzo minimo e massimo, tutte le fluttuazioni di prezzo nel corso del tempo e molte altre info utili.

Keepa mette anche a disposizione un’estensione per browser che permette di visualizzare i prezzi recenti dei prodotti direttamente su Amazon, senza dover aprire schede ad hoc. Così potete capire a colpo d’occhio se lo sconto è reale o uno specchietto per le allodole.

Per esperienza però una cosa possiamo dirla subito: gli sconti più interessanti li propone sempre Amazon stessa, su gingilli come Kindle, i tablet Fire e i dispositivi Echo e Eero.

Siate Pronti

Se alcuni prodotti vi interessano in particolar modo, mettetelo nel carrello subito. In questo modo sarete pronti per l’acquisto al momento clou, e non rischierete di perdere l’occasione tanto attesa. Perché spesso c’è una disponibilità ben precisa, ed è facile che prodotti molto gettonati o scontati si esauriscano presto.

In particolar modo ci riferiamo alle Offerte Lampo, cioè sconti attivati senza preavviso e disponibili per poche ore. Talvolta, se il prodotto risulta esaurito, c’è la possibilità di iscriversi a una lista d’attesa. Dopodiché si può solo pregare che qualcuno rinunci.

Ecco perché conviene mettere il prodotto nel carrello prima della partenza delle Offerte Esclusive.

Come Funzionano Resi e Rimborsi?

Tutte le Offerte Esclusive Prime godono della politica Amazon standard su resi e rimborsi. Ciò significa che si ha diritto di restituire l’articolo acquistato senza dover specificare il motivo della scelta, entro 30 giorni dalla consegna. Ça va sans dire, i prodotti dovrebbero essere nelle stesse condizioni in cui sono state ricevute, o almeno buone.

Per il reso, è sufficiente aprire la pagina “I miei ordini” sul proprio account Amazon, selezionare il tasto Restituisci (o Sostituisci articoli) e infine seguire le istruzioni per procedere al reso. Talvolta è disponibile l’invio del corriere a casa (tipo se c’è un malfunzionamento); in altri casi, si può portarlo in un punto Poste o Amazon Locker (di solito se cambiate idea sull’acquisto). In ogni caso è tutto molto snello, e alla fine della procedura si ottiene un codice QR o un’etichetta di reso da infilare nel pacco.

Il rimborso avviene di norma in due modi. Il primo è l’erogazione con lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto, ma richiede dai 5 ai 14 giorni. Il secondo è l’aggiunta della cifra sotto forma di credito Amazon, e in questo caso l’accredito è immediato e avviene subito dopo la richiesta di reso.

Attenzione: Le eventuali spese di spedizioni non vengono rimborsate. Ecco perché conviene sempre scegliere prodotti con la dicitura “Spedito da Amazon” o “Venduto e Spedito da Amazon.”