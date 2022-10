Quello da 25W di Samsung non ti basta? Nessun problema, perché tra le Offerte Esclusive Prime trovi anche il caricabatterie Anker Nano da 30W con tecnologia GaN. In queste ore, e fino alle 23:59 del 12 ottobre, lo puoi acquistare a soli 28,99 euro approfittando dello sconto del 17%. E con questo gadget vai sul sicuro, Anker è infatti un brand leader in fatto di periferiche per smartphone, tablet e computer.

Anker non si smentisce mai, la sua proposta è un vero concentrato di tecnologia che, pur essendo incredibilmente compatto (27,6 x 27,4mm), sprigiona la potenza di 30W. Lo puoi portare con te ovunque senza avvertirne il peso in borsa, nello zaino e – volendo – in tasca. Questo risultato straordinario è possibile grazie alla tecnologia GaN, che assicura in contemporanea anche assoluta sicurezza.

Puoi utilizzare questo caricabatterie USB-C IQ3 per dare energia a un numero sconfinato di dispositivi: smartphone, tablet, smartwatch, console portatili, controller, auricolari wireless, fotocamere e addirittura notebook. Quindi, se nel tuo arsenale tech ci sono anche iPhone, iPad e MacBook, questo caricabatterie USB-C da 30W fa assolutamente al caso tuo. Anzi, non dovresti assolutamente fartelo sfuggire, pensa che l’alimentatore a marchio Apple non solo costa 25 euro ma si ferma anche a 20W. La convenienza qui è chiara.

Ti ricordo che lo sconto del 17% sarà disponibile solo fino alle 23:59 del 12 ottobre, essendo il caricabatterie Anker uno dei prodotti inclusi nella promozione lanciata da Amazon e dedicata esclusivamente agli utenti che possono contare su una sottoscrizione a Prime. Non sei ancora abbonato? Puoi farlo direttamente da qui.