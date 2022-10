Quello degli auricolari wireless è un mercato sconfinato e con soluzioni praticamente per tutti i palati. Non abbiamo dubbi sul fatto che gli AirPods siano la prima scelta di chi è immerso nell’ecosistema Apple, ma scartare a priori valide alternative di altri brand – anche più economiche – è senza dubbio un errore. È il caso di Black Shark e dei suoi auricolari pensati (anche) per il gaming, i T1. Solitamente richiedono una spesa di 39,99 euro, ma oggi – grazie alle Offerte Esclusive Prime – puoi acquistarli a soli 22,99 euro.

Basta una rapidissima occhiata per rendersi conto che i Black Shark T1 vanno incontro al gusto dei gamer, con questo design spigoloso e le luci verdi che danno quel tocco in più. Ciò però non significa che questi auricolari wireless siano solo per i videogiocatori, anzi.

Con la Modalità Gioco, la latenza è ultra-bassa (45 ms) e la sincronizzazione con quanto mostrato su schermo è praticamente perfetta. Così hai la possibilità di giocare senza inconvenienti, in modo preciso anche durante le partite competitive. La Modalità Musica offre invece un suono immersivo con bassi profondi e dettagli di frequenza maggiori grazie ai driver di 10 mm.

La sincronizzazione con lo smartphone (o altri dispositivi) è stabile grazie al Bluetooth 5.2, la batteria invece garantisce circa 35 ore d’ascolto (se si considera anche la custodia di ricarica).

📢 Ti ricordo che lo sconto è valido fino alle 23:59 di domani 12 ottobre. Tuttavia, considerato l’ottimo risparmio, la richiesta potrebbe arrivare al 100% molto prima, quindi ti consiglio di concludere l’acquisto in tempi record per evitare delusioni.