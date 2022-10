Anche Apple si unisce alla festa organizzata da Amazon e che si concluderà alle 23:59 di oggi, 12 ottobre. Tra le Offerte Esclusive Prime c’è infatti Apple Watch Series 7 da 45mm (modello GPS), che grazie allo sconto del 13% passa a 409 euro. Anche in questo caso, al pagamento in unica soluzione hai a disposizione un’alternativa. Puoi infatti optare per il pagamento a rate offerto da Amazon, che non prevede costi aggiuntivi o nascosti: sono 5 rate da 81,80 euro.

Apple Watch Series 7 ha un display più ampio rispetto al Series 6 e, come è normale che sia, l’interfaccia è ottimizzata per garantirti il massimo dell’esperienza d’uso. Lo schermo è quasi il 20% più grande e i bordi sono il 40% più sottili, quindi potrai contare su un bel po’ di spazio aggiuntivo per leggere le notifiche e controllare i dati sulla salute e sugli allenamenti.

Lo smartwatch è super resistente n ogni sua parte, a partire dal cristallo anteriore (il più robusto mai visto su un Apple Watch, dichiara Apple). L’indossabile poi non teme polvere e acqua, infatti nell’elenco delle sue specifiche non passa inosservata la voce “certificazione IPX6”.

Ovviamente potrai contare su tutte le feature legate alla salute e all’attività fisica che hanno reso Apple Watch l’indossabile smart per eccellenza. Tante le tipologie di sport riconosciute (anche Tai Chi e Pilates, per dire) e non mancano sensori avanzati, tra cui quello per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. Direttamente dal tuo polso potrai addirittura eseguire un ECG, ecco perché Tim Cook – CEO di Apple – ha così a cuore lo smartwatch.

Ti ricordo che potrai acquistare Apple Watch Series 7 da 45mm al prezzo scontato di 409 euro solo fino alle 23:59 di oggi, 12 novembre. Le Offerte Esclusive Prime sono eccezionali, ma a questo giro hanno breve durata.